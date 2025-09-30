『LUPIN THE IIIRD × SyFu』コラボNFTセール、わずか24秒で完売！最終申込総額は2,400万円を突破

株式会社GINKAN

株式会社GINKAN（ギンカン）の子会社であるUnlock Lab Ltdグループが運営する、決済データをデジタル資産に変えるWeb3ライフスタイルアプリ「SyFu」は、「LUPIN THE IIIRD」シリーズとの特別コラボレーションによるMANEKINEKO（NFT）のセールを、2025年9月28日に実施し、開始からわずか24秒で完売、最終的な申込総額が2,400万円（165,000 USD）を突破したことをお知らせいたします。

■ セールの成果概要

■ 世界的IP「LUPIN THE IIIRD」との特別コラボレーション

- 販売個数：450個（販売総額 約1,000万円／69K USD）- 完売スピード：開始からわずか24秒- 最終申込総額：約2,400万円（228%／165K USD）

今回の特別コラボレーションは、世界的人気を誇る「ルパン三世」が約30年ぶりに2D劇場アニメーションとしてスクリーンに帰ってきた最新作、 『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』の公開を記念して実現しました。

SyFuのGameFiエコシステム内で使用可能な、ハードで危険な香り漂う『LUPIN THE IIIRD』の世界観と、日本文化の象徴である“招き猫”を融合させた特別なNFTは、公開直後から大きな話題を呼びました。

■ プロジェクトにとっての意義

今回の記録的な成果は、単なる販売実績にとどまらず、

「日常の消費をデジタル資産へ変える」というSyFuのビジョンに、多くの方が共鳴してくださった証です。

さらに、誰もが知るグローバルIPとの協業によって、SyFuが持つ「Web3 × エンタメ × リアル経済」をつなぐ可能性が実証されました。

これは、同様のコラボレーションを通じて多様な業界に展開できる再現性を持つことを示す重要なマイルストーンです。

■ 今後の展望

SyFuは今回の成果を礎に、以下の展開を予定しています：

- メインネット公開（オープンβ版）によるユーザーベースの拡大- 国内外のブランドやエンタメIPとのコラボレーション拡大- GameFiと決済データを活用した企業マーケティングとの連携- ユニバーサルクレデンシャル（SBT/DID）の実装による新たな信用基盤の構築

NFT販売の枠を超え、決済データを基盤とした次世代のロイヤリティ・マーケティングモデルを実現することで、企業やブランドに新たな価値を提供してまいります。

■ SyFuとは

SyFuは、決済データを活用したDePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）プロジェクトであり、決済データをデジタル資産化するWeb3ライフスタイルアプリです。ユーザーは、日常生活での支払いや消費行動をゲームのように楽しみながらNFTやトークンを獲得できます。この仕組みによって蓄積された決済データは、個人の消費実績を証明するユニバーサルクレデンシャルとして機能し、DePINを形成します。

これまでに実施したNFTセールは即完売、短期間で大きな成果を収めてきました。

- Uncommon NFT（2024年9月）：総申込額 約1億円 ／3,600体が7分で完売- 1BlockコラボNFT（2025年1月）：総申込額 約1,900万円 ／300体が30秒で完売- Common NFT（2025年3月）：総申込額 約1億円／20,000体が45分で完売- KDDIコラボNFT（2025年5月）：総申込額 約1,600万円 ／450体が1分で完売- LUPIN THE IIIRDコラボNFT（2025年9月）：総申込額 約2,400万円 ／450体が24秒で完売

これらの実績は、SyFuの強力なコミュニティ（Discord・Telegramを中心に5万人以上）と、Web3 × エンタメ × リアル経済を融合するユニークなモデルが市場に評価されていることを示しています。



SyFuはすでにプレオープンβ版（Genesis NFTホルダー限定）の運用を開始しており、近日中にメインネット公開（オープンβ版）を予定しています。今後もコミュニティの熱量と企業連携を軸に、グローバル市場における新たなWeb3ロイヤリティ・マーケティングの基盤を築いてまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XXBICLMEZXg ]

[ SyFu参考情報 ]

・公式ウェブサイト：https://syfu.io

・X: https://twitter.com/syfuofficial

・X（JA）: https://twitter.com/syfujapan

・Discord：https://discord.gg/kPMczw5rfe

[ 株式会社GINKAN会社概要 ]

・会社名：株式会社GINKAN

・所在地：東京都中央区銀座3丁目11-3 LEAGUE銀座7階

・代表者：代表取締役 CEO 神谷知愛

・設立：2015年12月

・URL：https://ginkan.jp



※本プレセールは、BNB価格でのBNB決済で行われ、本リリース記載の金額はNFTセール終了時点でのレートに基づいています。