Beatsが「Powerbeats Fit」を発売へ Beats Fit Proの次世代モデルが登場 ウィングチップの柔軟性が20%向上、充電ケースも17%小型化 10月2日（木）より販売開始

「Powerbeats Fit」

カラー： ジェットブラック、グラベルグレイ、スパークオレンジ、パワーピンク

価格：32,800円（税込）

販売場所：Apple Store直営店、Apple Storeオンライン、正規販売店

Beatsは、Powerbeats Fitを発売します。本製品はBeats Fit Proの次世代モデルであり、ベストセラーシリーズ「Powerbeats」ファミリー1に新たに加わります。全4色展開で、本日よりapple.comで予約注文が可能となります。10月2日（木）より、お客様へのお届けと同時に、Apple Store直営店および正規販売店で販売を開始します。

Powerbeats Fitは、優れた耐久性を備え、新たにデザインされたウィングチップは前モデルより柔軟性が20％向上、ケースは17％の小型化に成功。その安定感はPowerbeats Pro 2のイヤーフックに匹敵し、あらゆるワークアウトに対応する快適な着け心地です。よりコンパクトになったIPX4等級の充電ケースに収まっています2。

AppleのMusic、SportsおよびBeats担当バイスプレジデントであるOliver Schusser（オリバー・シュッサー）は次のように述べています。「Beats Fit Proが、Powerbeats Fitとして生まれ変わり、Powerbeats Pro 2とともに、アスレティックパフォーマンスの代名詞である『Powerbeats』シリーズに位置づけられます。これにより、異なるフォームファクターを採用した2つのフィットネス向け製品から、より明確にお選びいただけます。Powerbeats Fitは、Beats Fit Proの魅力をそのままに、快適さ、耐久性、携帯性をネクストレベルへと引き上げました。まさにPowerbeatsの名にふさわしいイヤフォンです」

進化したデザインとフィット感

Powerbeats Fitは、長年の研究から生まれた、あらゆる耳の形にフィットするウィングチップを採用。耳の上部にはめるだけで一日中快適な着け心地と、Powerbeatsの特長である優れた安定性をもたらします。

Powerbeats FitはIPX4等級の耐汗耐水性能。雨や雪、暑さの中のハードなワークアウトにも安心して使えます3。

長時間の装着でも耳に心地よくフィットするものを選べるように、Powerbeats Fitはあらゆる耳の形とサイズにフィットする4種類のイヤーチップ（XS、S、M、L）を用意しました。

パワフルでダイナミックなサウンド

イヤーバッドは人間工学に基づいて、独自のアコースティックプラットフォームと専用のドライバーを中心に設計。オーディオスペクトラムの全域でバランスのとれたパワフルなBeatsサウンドを実現し、優れたリスニング体験をお届けします。Powerbeats Fitはパーソナライズされたダイナミックヘッドトラッキングによる空間オーディオに対応。音楽、映画、ゲームを臨場感あふれるサウンドで楽しめます4。

アダプティブイコライゼーションは、各イヤーバッドの装着状態と密閉度に合わせてサウンドを調整。先進的なマイクを使ってユーザーの耳に届く音を測定、異なる耳の特性に合わせてオーディオ出力を調節します。

集中力を高めたいときは、先進的なアクティブノイズキャンセリング（ANC）で効果的に不要な音を遮断。外部音取り込みモードを使えば、周囲の状況を把握できます5。

接続とコントロール

業界最高クラスのClass 1 Bluetooth®により、通話や、ドルビーアトモスによる空間オーディオでFaceTimeを行ったり、Siriを起動したりすることができます6。

Powerbeats Fitは、Apple H1チップを搭載。iOSユーザーはデバイスの自動切り替え、オーディオ共有、「Hey Siri」によるハンズフリーコントロール、「探す」機能などをシームレスに利用できます7。AndroidユーザーはBeatsアプリで、ワンタッチペアリング、カスタマイズ可能なコントロール、バッテリー残量表示、「Beatsを探す」機能、自分の耳に最適なイヤーチップのサイズを判定する装着状態テストなどを利用できます8。

オンデバイスコントロールを使って、音楽の操作、音量の調整、リスニングモードの切り替え、着信の応答、音声アシスタントの起動を行うことができます。

Powerbeats Fitは、ユーザーの声だけを正確に拾うデュアルビームフォーミングマイクと、風などの周囲の雑音を軽減する内蔵プロセッサを組み合わせて優れた通話品質を実現します。

バッテリー

Powerbeats Fitは、充電ケースの使用で最大30時間の再生時間。左右それぞれのイヤーバッドは1回の充電で最大7時間の再生が可能です9。Fast Fuel機能により、5分の充電で最大1時間再生できます10。

地球にやさしい設計

Powerbeats Fitのパッケージは、再生繊維や持続可能な方法で管理されている森林から調達された原料を使用した100%木製繊維の素材で作られています11。

価格と販売情報

Powerbeats Fitは、ジェットブラック、グラベルグレイ、スパークオレンジ、パワーピンクの全4色展開で、定価は32,800円です。本日より、apple.comにて予約注文を開始します。10月2日より、お客様へのお届けと同時に、Apple Store直営店および正規販売店で販売を開始します。

*1販売データに基づくと、Powerbeatsシリーズが、Beats史上最も売れたインイヤー型ヘッドフォン製品です。

*2Powerbeats Fitケースには耐汗耐水性能がありますが、水上または水中でのスポーツやエクササイズには対応しません。Powerbeats Fitケースは実験室の管理された条件下でテストされており、IEC規格60529に基づくIPX4等級に適合しています。耐汗耐水性能は永続的に維持されるものではなく、通常の使用によって耐性が低下する可能性があります。Powerbeats Fitケースが濡れている場合は充電しないでください。クリーニングと乾燥の方法については、https://support.apple.com/101597をご覧ください。

*3Powerbeats Fitイヤーバッドには耐汗耐水性能がありますが、水上または水中でのスポーツやエクササイズには対応しません。Powerbeats Fitイヤーバッドは実験室の管理された条件下でテストされており、IEC規格60529に基づくIPX4等級に適合しています。耐汗耐水性能は永続的に維持されるものではなく、通常の使用によって耐性が低下する可能性があります。Powerbeats Fitイヤーバッドが濡れている場合は充電しないでください。クリーニングと乾燥の方法については、https://support.apple.com/101597をご覧ください。

*4対応するハードウェアとソフトウェアが必要です。サポートされているアプリ内の対応するコンテンツで利用できます。コンテンツによってはドルビーアトモスに対応しない場合があります。空間オーディオのためのパーソナルプロファイルを作成するには、TrueDepthカメラを搭載したiPhoneが必要です。作成されたパーソナルプロファイルは、iOS、iPadOS、macOS、tvOSなどの最新のオペレーティングシステムソフトウェアを搭載したAppleデバイス間で同期されます。

*5アクティブノイズキャンセリングや外部音取り込みなど、デバイスのパフォーマンスとノイズコントロールに関する機能は、ゴミや耳あかの蓄積の影響を受ける場合があります。パフォーマンスを維持して機能を十分に発揮できるよう、デバイスを定期的にクリーニングしてください。Powerbeats Fitのクリーニング方法についてはhttps://support.apple.com/101597をご覧ください。

*6言語または地域によってはSiriを利用できない場合や、地域によって機能が異なる場合があります。対応するデバイスとインターネット接続が必要です。携帯電話データ通信料がかかる場合があります。デバイスは最新のオペレーティングシステムソフトウェアに対応し、それを搭載している必要があります。

*7iCloudアカウントと最新のオペレーティングシステムソフトウェアを搭載した互換性のあるAppleデバイス、または最新のオペレーティングシステムソフトウェアを搭載し、Google Playサービスを有効にした互換性のあるAndroidデバイスが必要です。

*8BeatsアプリにはAndroid 13.0以降が必要です。アプリはGoogle Playストアやbeatsbydre.comで入手できます。AndroidとGoogle Playは、Google LLCの商標です。

*9テストはiPhone 15 Proハードウェアおよびリリース前のソフトウェアとペアリングしたPowerbeats Fitの試作ハードウェアとソフトウェアを使用し、2025年5月にAppleが実施しました。オーディオの再生には、iTunes Storeで購入した358の個別のオーディオトラック（256kbps AACエンコーディング）により構成されたプレイリストを使用しました。音量は50%に設定し、アクティブノイズキャンセリングと外部⾳取り込みモードはオフにしました。テストでは、片方のPowerbeats Fitイヤーバッドが停止するまでオーディオ再生を行って、Powerbeats Fitのバッテリーを完全に放電させました。アクティブノイズキャンセリングがオンの場合、連続再生時間はイヤーバッドのみで6時間、充電ケース使用時は合計24時間となります。バッテリー駆動時間は各種設定、環境、使用方法、その他の多くの要素によって異なります。

*10テストはiPhone 15 Proハードウェアおよびリリース前のソフトウェアとペアリングしたPowerbeats Fitの試作ハードウェアとソフトウェアを使用し、2025年5月にAppleが実施しました。オーディオの再生には、iTunes Storeで購入した358の個別のオーディオトラック（256kbps AACエンコーディング）により構成されたプレイリストを使用しました。音量は50%に設定し、アクティブノイズキャンセリングと外部⾳取り込みモードはオフにしました。5分の充電テストでは、バッテリーを完全に消費したPowerbeats FitをUSB-Cケーブルを用いて5分間充電し、片方のPowerbeats Fitイヤーバッドが停止するまでオーディオ再生を行いました。バッテリー駆動時間は各種設定、環境、使用方法、その他の多くの要素によって異なります。

*11米国小売用パッケージの重量による内訳。接着剤、インク、コーティングは、プラスチック含有量とパッケージ重量の計算に含めていません。

Beatsについて

Beatsは、2006年にDr. Dre（ドクター・ドレー）とJimmy Iovine（ジミー・アイオヴィン）によって設立された、時代をリードするオーディオブランドです。プレミアムなヘッドフォン、イヤフォン、スピーカーを通して、サウンドエンターテインメントの新たな可能性を切り開いてきました。これからもレコーディングスタジオの情熱とエネルギー、心を揺さぶるサウンドをミュージックラヴァーへお届けします。Beatsは、2014年7月にAppleファミリーの一員となりました。

