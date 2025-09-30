広尾エリアに新しい交流機会の創出を ― ナショナル麻布 本店にて「NATIONAL AZABU FARMERS MARKET」を10月5日（日）に開催！

ナショナル麻布株式会社

ナショナル麻布株式会社（本社：港区南麻布4-5-2、代表取締役社長：安原利彦）が運営するインターナショナルスーパーマーケット『ナショナル麻布』本店にて、広尾エリアの活性化と多文化交流を目的とした「NATIONAL AZABU FARMERS MARKET」を10月5日（日）に開催いたします。

■開催の背景

広尾エリアは、多くの大使館が集まり、さまざまな国籍・文化を持つ人々が暮らす国際色豊かな地域です。

ナショナル麻布は、創業以来、外国人居住者をはじめ多様なお客様に寄り添い「多文化共生の拠点」として歩んでまいりましたが、コロナ禍以降地域での交流が薄れ、広尾エリアならではの多文化コミュニティの活力やつながりが希薄になりつつあると感じております。

そこで今回、ナショナル麻布が長年培ってきた地域や外国人居住者との関わりを活かし、生産者・地域住民・外国人が直接交流できる、こだわりマルシェ「NATIONAL AZABU FARMERS MARKET」を開催いたします。

■「NATIONAL AZABU FARMERS MARKET」の魅力

〇多文化が交わる温かみのある『食』のイベント

日本各地から届く新鮮な野菜や乳製品に加え、海外から輸入された食材や、外国人の生産者・職人による手づくりの商品もご用意します。

国や文化の垣根を越えて「食」を通じたコミュニケーションをお楽しみいただけます。

〇生産者と直接つながる

生産者の方が実際に自らのこだわりをお客様に直接伝える、海外のファーマーズマーケットをイメージした、「顔の見える」イベントです。

〇海外の方にも親しみやすく

世界各国からのお客様に楽しんでいただける商品ラインアップで、プライスカードも英語表記となっています。

当日は、以下のようなこだわりの食材や商品が出展されます。

・湘南や千葉、埼玉など関東圏を中心に地域に根ざした生産者が出展する野菜や乳製品

・デンマークの伝統パン「ブロード」、フランス人パティシエによる30種類の本格タルト、ヨーロッパ直輸入の生キノコ量り売りなど

＜出展社一覧（50音順）＞

アルファフードスタッフ / FDS / MOプランニング / カネブン青果 / ココノナチュラル / 坂ノ途中 / ショップデザイン / 須藤牧場 / タルトリーアルベール / 十色とからしファーム / 東京468食材 / ナッツパワー / 深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム / フロムベジ湘南 / BRØD

■開催概要

日時：10月5日（日） 10:00～17:00

場所：ナショナル麻布 本店 店頭スペースにて

店舗情報：https://www.national-azabu.com/stores_guide/

※雨天など天候の状況により、中止させていただく場合がございます。

※販売商品は予告なく変更となる場合がございます。

今後も広尾エリアの活性化と多文化共生に貢献してまいります。

ナショナル麻布について

『ナショナル麻布』は、東京都内に3店舗を展開しており、大使館関係者や外国人ビジネスマンをはじめとする多様なお客様に向けて、世界各国の食品や雑貨を豊富に取り揃えています。海外の食文化に親しみのある方には懐かしさを、日本のお客様には異国を訪れたかのような特別な体験をお届けできる場として、輸入商品からオリジナル開発商品まで幅広いラインアップをご用意しています。

ナショナル麻布 店舗一覧：https://www.national-azabu.com/stores_guide/

ナショナル麻布 ネットスーパー：https://www.national-azabu.net/