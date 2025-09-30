アニメーションの世界から飛び出すVTuber！？ 新規プロダクション「NEOlive」始動！ 第一弾Vtuber「ココ・ステラ」が2025年11月15日(土)にデビュー決定！

StarToon株式会社

Star Toon株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森 優紀）は、新規VTuberプロダクション「NEOlive」を設立し、その第一弾Vtuber「ココ・ステラ」が2025年11月15日(土)にデビューすることをお知らせいたします。

「ココ・ステラ」は、アニメーションの世界から飛び出してきたXR VTuberとして、デビューに先駆け、今後XやYouTube等での活動を予定しております。詳細なスケジュールは下記をご確認ください。

キャラクター紹介

ココ・ステラ （Coco Stella）

＜キャッチコピー＞

私の夢は、歌を世界中に届けること！ みんなと一緒に、歌ったり、ゲームしたり、おしゃべりしたりいっぱい楽しもうね！



＜プロフィール＞

年齢: 16歳

身長: 146cm（猫耳除く）

誕生日: 2月22日 種族: ネコミミ族（古代種ケットシーの末裔と言われている）

出身: 首都アズール・シティ

所属: アトリエ・レゾナンス学院 - ヴォーカルアーツ・プログラム 1年



◆ X： https://x.com/cocostellaa(https://x.com/cocostellaa)

◆ YouTube（準備中）： https://www.youtube.com/channel/UCXJ69FxxQBQJOX606rmvZVQ(https://www.youtube.com/channel/UCXJ69FxxQBQJOX606rmvZVQ)

今後の予定

デビューに向けて、以下のスケジュールで活動を展開してまいります。

2025年10月上旬： Xアカウント始動

2025年10月中旬： クラウドファンディング企画の発表

2025年11月上旬： YouTubeにてティザー動画公開、ショート動画投稿開始

2025年11月15日(土)： YouTubeにて初配信

詳細な活動開始日や企画内容については、NEOlive公式Xならびにココ・ステラの公式Xにて随時お知らせいたします。

初配信について

「ココ・ステラ」の初配信は、以下の日程を予定しております。

2025年11月15日(土)

※開始時間はNEOlive公式とタレントのX等にて追ってお知らせいたします。



タレントX： https://x.com/cocostellaa (https://x.com/cocostellaa)

運営公式X： https://x.com/neolivejapan

配信チャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCXJ69FxxQBQJOX606rmvZVQ

※配信スケジュールは変更となる場合があります。ご了承ください。

NEOliveプロジェクトについて

「NEOliveプロジェクト」は、Star Toon株式会社が運営するVTuberプロダクションです。アニメーションの世界から飛び出してきたような個性豊かなタレントたちが、XR技術を活用することで現実と仮想の境界を越え、次世代のエンターテイメントを創造することを目指しています。

公式X： https://x.com/neolivejapan

Star Toon株式会社について

Star Toon株式会社は、XRコンテンツや3D IPの企画・開発を行うスタジオです。VTuberプロダクション「NEOlive」の運営をはじめ、高品質な3DCGアニメーション制作を手掛けています。

所属クリエイターには、ソニーやソフトバンクといった大手企業のプロジェクトに携わった実績を持つ者も在籍しており、その技術力で仮想と現実を融合させた新たなエンターテイメント体験を創造します。

コーポレートサイト： https://www.startoonjp.com/(https://www.startoonjp.com/)

本件に関するお問い合わせ先について

Star Toon株式会社 広報担当 Email：info@startoon.org

問い合わせ先：https://www.startoonjp.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B

会社概要

会社名：Star Toon株式会社

本社：〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者：代表取締役 森