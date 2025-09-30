リニューアル版『地球の歩き方 湘南・江の島 2025～26年版』10月1日より配布開始！　藤沢市の歴史・文化・自然・グルメを網羅した最新観光パンフレット

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、藤沢市から制作委託を受け、観光総合パンフレット『地球の歩き方 湘南・江の島 2025～26年版』を制作いたしました。2025年10月1日（水）より観光案内所などで配布開始いたします。

■新構成で藤沢を深く知る一冊に

2024年に初版を発行し好評を博した観光冊子『地球の歩き方 湘南・江の島』が、2025～26年版としてリニューアル。今回の最新版では、「早わかりナビ」「今昔ものがたり」「モデルルート」「エリアガイド」といった新たな章立てを導入しました。観光客はもちろん、地元市民にとっても新しい藤沢を再発見できる内容となっています。定番スポットはもちろん、まだ知られていない魅力も徹底取材。地元の方々へのインタビューも取り入れ、よりリアルな藤沢のお出かけ体験を提案します。

■『地球の歩き方 湘南・江の島』を入手するには？

藤沢市観光センター、片瀬江の島観光案内所、藤沢市役所観光課、市内各市民センターのほか、関東を中心とした高速道路のサービスエリア、書店、ホテル、小田急線主要駅などで配布（※10月1日以降順次／なくなり次第終了）。下記、藤沢市観光協会のホームページや、「地球の歩き方」特設ページからも閲覧可能です。

▼藤沢市観光公式ホームページ▼

https://www.fujisawa-kanko.jp/

▼「地球の歩き方」特設ページ▼

知れば知るほど好きになる 湘南・江の島

https://www.arukikata.co.jp/special/fujisawaselect/

■「地球の歩き方」×「藤沢市」のコラボパンフレットの見どころ

「地球の歩き方」は1979年の創刊以来、約160の国と地域を網羅する旅人のバイブルとして、多くの方に愛されてきた旅行ガイドブックです。今回の藤沢市とのコラボ版でも、長年培ってきた取材力と編集力を活かし、街の魅力を徹底解剖。藤沢市の基本情報や散策に役立つモデルプラン、街歩きMAP、イベント情報をしっかり掲載し、各ページ欄外には、こぼれネタも忍ばせるなど、多彩な視点から新しい発見が楽しめる「地球の歩き方」らしい内容になっています。

■おもな内容

歴史と物語で藤沢を深く知る「今昔ものがたり」と、名物グルメを食べ歩く「江の島モデルルート」を収録「地球の歩き方」ならではの視点で、藤沢市を4つのエリアに分けて徹底ガイド。さらに街の人の声も取り入れ、旅人に役立つ生きた情報を掲載

歴史や伝説をひも解く「今昔ものがたり」、地元グルメや歴史をテーマにした「モデルルート」、街の人の声を交えた「エリアガイド（江の島／片瀬・鵠沼／藤沢・辻堂／北部）」など、旅のヒントが満載。さらに、四季折々のイベント情報やおすすめグルメ＆おみやげも紹介し、誌面掲載スポットの一部では、デジタルクーポンを利用できる特典付き。観光客はもちろん、地元市民にとっても藤沢の魅力を再発見できる一冊です。

［冊子概要］

『地球の歩き方 湘南・江の島 2025～26年版』

発行：藤沢市、公益社団法人藤沢市観光協会

企画・編集・制作：株式会社地球の歩き方

仕様：B5判／24ページ／オールカラー

発行部数：95,000部

価格：無料

配布場所：藤沢市観光センター、片瀬江の島観光案内所、藤沢市役所観光課、市内各市民センター、関東を中心とした高速道路のサービスエリア、書店、ホテル、小田急線主要駅などで配布（※10月1日以降順次／なくなり次第終了）。

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開