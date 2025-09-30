象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、日本プロサッカーリーグに所属するFC大阪とのコンディショニングパートナー契約を2026年度も更新することをお知らせします。

当社とFC大阪は、水分補給を通じて「アスリートが100%の力を発揮できる世界の実現」を目指して2023年6月にコンディショニングパートナー契約を締結し、選手のコンディション管理をサポートしてきました。これまで「感覚」で捉えていたコンディショニングにおける課題をデータで可視化し、それらの解決に向けて引き続き取り組んでまいります。

【2025年度の取り組み内容】

●現状の課題（2024シーズンの公式戦データより）

・パフォーマンス低下の目安となる「脱水率2%以上」が全体の46%※で発生

※ 2024年シーズンの公式戦全試合における脱水率（n=594）象印マホービン調べ

・脱水率が高い選手は、試合後半に走行距離が明確に減少する傾向がみられた。

・熱中症や怪我リスクの可能性が高くなる「脱水率3%以上」が約1割※発生

※ 2024年シーズンの公式戦全試合における脱水率（n=594）象印マホービン調べ

●当社のサポート内容

このような課題を解決し、選手のパフォーマンス最大化と怪我リスクを低減するため、

下記サポートをおこなっています。

１. 独自の発汗量予測モデルに基づいた「飲水計画」のパーソナライズ化

２. IoTボトルを活用した「飲水実績」のリアルタイム可視化

IoTボトルを使って飲水する様子

（発汗量予測に基づいた飲水計画の提案と、リアルタイム飲水モニタリングの一例）

これらの取り組みの結果、「データに基づいた指導で選手の意識が変わり、試合終盤に足が攣る選手が減った」といったポジティブな声が上がっており、課題解決に向けた確かな手応えを得ています。

【株式会社F.C.大阪 代表取締役社長 近藤 祐輔様のコメント】

昨シーズンの取り組みでは、我々が肌で感じていた課題がデータとして明確になり、チームに大きな意識改革が生まれました。このような先進的なソリューションを本格的に活用して勝利に繋げることはもちろん、「データを活用して選手のコンディションを科学するクラブ」として、共にサッカー界の発展に貢献していきたいと考えております。



【象印マホービン株式会社 新事業開発室 プロジェクト担当 坂本 滉太のコメント】

プロスポーツの現場でさえ、選手のコンディションを左右する水分補給が「感覚」に委ねられています。その根深い課題に対して、当社は「客観的なデータ」を通じて選手の行動変容を促し、パフォーマンス最大化と傷害予防を実現していきます。

FC大阪様との共創を通じて、「水分補給を科学する」という新たなスタンダードを確立し、その価値をあらゆる競技、すべてのアスリートへと届けていきたいと思います。

【FC大阪について】

大阪府東大阪市をホームタウンとするJリーグ（J3）クラブ「FC大阪」です。

会社名：株式会社F.C.大阪

代表者：近藤 祐輔

本社所在地：大阪府東大阪市永和2-8-28 東大阪商工会議所別館1階

公式ホームページ: https://fc-osaka.com/

【ご参考】これまでのリリース

FC大阪とコンディショニングパートナー契約締結のお知らせ（2023年6月20日）

https://www.zojirushi.co.jp/corp/news/2023/230620-02/fc-osaka.html

FC大阪とのコンディショニングパートナー契約を更新（2024年11月19日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000006490.html