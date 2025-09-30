～Azure AI Foundryを基盤に構築し教育DXを加速～“プレゼン甲子園”の成功モデルを小中高・大学・企業へOEM提供開始

TANREN株式会社

報道関係者各位

2025年9月30日 TANREN株式会社 , 一般社団法人プレゼンテーション協会

発表概要

TANREN株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：佐藤勝彦）と一般社団法人プレゼンテーション協会（本部：東京都台東区、代表理事：前田鎌利）は、第5回全国高校生プレゼン甲子園で実証された高精度AI評価システム「TANREN AI先生プレゼン大会セット」のOEM版を、共同で全国の小中高等学校、大学、企業向けに展開することを発表いたします。

本製品は、Azure OpenAIを活用できるAzure AI Foundry基盤上で構築され、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区）のエンドースメントを受け、プレゼンテーション評価の自動化・標準化を実現します。プレゼンテーション協会の検定制度とも連携し、日本のプレゼンテーション教育の質的向上を目指します。

専用Webサイト

TANREN AIプレゼン先生OEM版について

https://presen.or.jp/ai-presentation-teacher-tanren/

背景と市場ニーズ

教育現場が直面する評価の課題

・評価の一貫性: 評価者による主観的なばらつきの解消

・時間的制約: 教員・講師の評価負荷の軽減（1発表あたり平均30分→即時評価へ）

・フィードバック品質: 建設的で具体的なフィードバックの標準化

・スケーラビリティ: 大規模イベント・授業での同時多数評価の実現

プレゼン甲子園での実証成果

2025年8月に開催された第5回全国高校生プレゼン甲子園において、本AIシステムは全777チームのプレゼンテーションを精密に評価。人間の審査員と同等以上の評価精度を実証し、参加者から「公平で詳細なAIフィードバックが得られた事で、決勝大会のレベル底上げに寄与した。」と高い評価を獲得しました。

💡 製品概要：TANREN AI先生 OEM版

4つの評価軸による、包括的アセスメントをAIが全自動評価します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16767/table/40_1_a85936b98605b09ad608953f115d0a4b.jpg?v=202509300857 ]

※無論、現在のLLM性能に依存するので、この先[GPT-6],[GPT-7]とAIが進化すれば、できる事も増えていきます。

今後予定される主要機能のVerUP

- リアルタイム評価- 動画・音声・スライドを同時解析- 発表終了と同時に評価レポート生成- カスタマイズ可能な評価基準- 組織独自の評価ルーブリック設定- 業界・用途別テンプレート提供- 多言語対応- 日本語・英語・中国語等に対応- 自動翻訳機能による国際会議対応- 詳細フィードバック生成- 強み・改善点の具体的指摘- アクションアイテムの提示- 成長トラッキング機能

技術基盤

・Azure OpenAI: GPT-4.1/GPT-5ベースの高度な自然言語処理

※2025年09月現在は音声によるテキスト分析にて運用されております。

🤝エンドースメント

日本マイクロソフト株式会社からのコメント

日本マイクロソフト株式会社は、生成AI事業化プログラムを通じて、生成AIを活用したサービスの社会実装を目指すパートナー様のご支援を続けております。

TANREN AI先生は、Azure OpenAIを教育分野に活用した先進的な事例であり、多角的な視点が求められるプレゼンテーション評価を標準化したサービスとなっております。

当社サービスをご利用いただくことで、責任あるAIのポリシーのもと、公平性と透明性が担保された設計となっており、教育の質向上に大きく貢献していくと確信しています。

今後とも日本マイクロソフト株式会社の生成AI事業化プログラムでは、生成AIの社会実装を進められるパートナー様のご支援を積極的に推進してまいります。

― 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エンタープライズパートナー統括本部長木村 靖 氏

一般社団法人プレゼンテーション協会からのコメント

「プレゼン甲子園での成功を目の当たりにし、このAI評価システムが日本のプレゼンテーション教育に革命をもたらすと確信しました。当協会が実施しているプレゼンテーション検定と連携させることで、小学生から社会人まで、すべての世代に質の高いプレゼンテーション教育を提供できます。 特に重要なのは、評価の客観性と詳細なフィードバックです。これまで属人的だった評価を標準化し、学習者一人ひとりに最適化された改善提案を提供できることは、日本のコミュニケーション力向上に大きく貢献するでしょう。さらに、AIは継続的にバージョンアップを重ねることで、より精緻な分析や多角的な視点を取り入れたフィードバックが可能になります。学習者は進化するAIの知見を取り入れながら、常に最新の基準で自己の表現力を磨くことができるのです。 TANREN株式会社との協業により、全国の教育機関・企業へこの革新的なソリューションを届け、未来の日本を支える人材育成に寄与してまいります。」

― 一般社団法人プレゼンテーション協会代表理事 前田 鎌利 氏

🤝 協業による展開計画

プレゼンテーション協会との連携内容

- プレゼンテーション検定へのAI評価導入- 全国統一基準での評価実施- 検定合格者への詳細フィードバック提供- 継続的なスキル向上支援- 全国教育機関への展開- 小学校: 表現力・コミュニケーション力の基礎育成- 中学校: 論理的思考力・構成力の向上- 高等学校: プレゼン甲子園への参加準備支援- 大学: 就職活動・研究発表の質向上- 企業: ビジネスプレゼンテーション力の強化- 認定講師制度との連携- AI評価を活用した講師育成プログラム- 評価基準の統一化と質保証- 講師向けAI活用研修の実施

📊 導入効果と活用シーン

教育機関での活用

- 導入前の課題- 教員1人あたり年間200時間以上をプレゼン評価に費やす- 評価基準のばらつきによる学生からの不満- 詳細なフィードバック作成の時間不足- 導入後の効果評価時間を95%削減評価の一貫性100%達成学生満足度30%向上教員の働き方改革に貢献- 企業研修での活用- 新入社員研修: プレゼンスキルの客観的評価- 営業トレーニング: 提案力の定量化と改善- リーダーシップ開発: コミュニケーション力の可視化- グローバル人材育成: 多言語プレゼンの評価

💰 価格とプラン

エディション別価格（年間ライセンス）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16767/table/40_2_1c95e619e597d7daec51a07c1f02d927.jpg?v=202509300857 ]

※価格や、主な機能はすべて目安となります。投稿量などに応じてお見積りを算出します。

導入支援サービス

- 初期設定サポート：20万円～

- カスタマイズ開発：50万円～

- トレーニング（1日）：10万円

- PA認定講師による研修：15万円/日

🏢 TANREN株式会社について

会社概要

- 社名: TANREN株式会社- 代表: 代表取締役社長 佐藤勝彦- 設立: 2014年10月15日- 事業内容: AI活用による教育・ビジネス変革支援- URL: https://tanren.jp/

ミッション

「AIの力で、すべての人の可能性を最大化する」

私たちは、AIテクノロジーを活用して、教育とビジネスの現場に革新をもたらし、個人と組織の成長を加速させることを使命としています。

主要サービス

- TANREN AI先生[OEM版]: プレゼンテーション自動評価専用システム- TANREN for Input: 企業向けGPTサービスを包括した、学習支援システム- TANREN for Output: 企業向けGPTサービスを包括した、パフォーマンス評価システム- AI de Sales DX: 企業におけるAI定着のためのAIイネーブルメント事業

🏢一般社団法人プレゼンテーション協会について

協会概要

- 正式名称: 一般社団法人プレゼンテーション協会（通称：PA）- 代表理事: 前田 鎌利- 設立: 2018年12月21日- オフィス: 〒110-0008 東京都台東区池之端2-1-42 ヴァッソンシノバズ202- 事業内容:- プレゼンテーション検定の開催、実施- 企業内講師育成- 分科会運営- 協会の実績- プレゼンテーション検定受験者数: 年間10,000名以上- 認定講師数: 全国500名以上- 導入企業・教育機関: 300機関以上- 全国高校生プレゼン甲子園: 主催・運営（第1回～第5回）

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ

TANREN株式会社 AI先生 事業部

- Email: support@tanren.jp- Tel: 050-3187-7171- Web: https://tanren.jp/

一般社団法人プレゼンテーション協会

- Webフォーム: https://presen.or.jp/contactus/

📎 参考資料

第5回全国高校生プレゼン甲子園について

- 開催日：2025年8月23日- 参加：全国10チーム（決勝大会）- テーマ：「多様性と寛容性が織りなす未来に向けての提言」- 特設サイト：https://presen.or.jp/presen_koshien/presen_koshien05/

導入事例・ケーススタディ

全国高校生プレゼン甲子園実行委員

「AI評価により、生徒のプレゼンスキルが飛躍的に向上。客観的なフィードバックが自信につながっています。」

⚖️ 免責事項

※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在の情報です。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本件は、TANREN株式会社と一般社団法人プレゼンテーション協会が共同で推進する、日本のプレゼンテーション教育改革プロジェクトです。プレゼン甲子園で実証されたAI評価技術を、小学生から社会人まで、すべての世代に展開し、日本のコミュニケーション力向上に貢献してまいります。

※ Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。