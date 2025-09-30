ECモールの美容健康ランキング分析レポート2025年9月を公開

株式会社UOCC

ECモール（Amazon、楽天）の美容健康ランキングでどんな商品が上位なのか分析したレポート2025年9月分を無料公開しました。

■調査概要

Amazon、楽天それぞれにおいて、美容健康カテゴリー（化粧品・健康食品・サプリメントなど）のランキングTOP100の最新データを収集、分析。さらに前月データと比較し、どのような変化があったのかも説明しています。

商品名、商品の種類、価格、口コミ数などの他に、薬事表現例、薬機法分類、有効成分などの項目も収集、分析してレポートにまとめています。

■前月データ比較

ランキング分析レポートはこちら :https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=fylTrlJqOk

前月データと比較することで、以下を確認できます。（※前月データも閲覧できます）

・新たな人気商品やブランド

・トレンド変化

・季節要因

・口コミ点数や口コミ数の変化

■レポート活用のメリット

レポート活用のメリットとしては以下があります。

（1）競合分析

どのブランドがランキングを占めているか、どんな商品がランキング入りしているかを確認できます。

（2）商品開発への応用

上位商品の特徴を分析することで、消費者が支持する要素を確認できます。

（3）マーケティング施策の最適化

売れている商品のキーワードや訴求ポイントを把握することで自社のマーケティング施策に活用することができます。

上記のような内容以外にも様々なメリットがあり、今後の幅広い意思決定に役立ちます。

■「薬事法マーケティングの教科書」について

URL：https://yakujihou-marketing.net/

薬事法マーケティングの教科書は、化粧品・健康食品・サプリメント・美容健康器具などを扱う企業にかんする法律（薬機法・景品表示法など）が学べるサイトです。

法律の解説や違反事例の紹介、対策などについて最新の情報も収集し、発信しています。

薬機法のOK/NG表現集や機能性表示食品レポートなど、様々なレポートの無料プレゼントを行っています。

■運営会社

株式会社UOCC

