中小企業DXを加速する「AI×SNS活用セミナーシリーズ」を開催

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、中小企業のDX推進とSNSを活用したブランディング強化を目的としたオンラインセミナーシリーズを、2024年10月22日（水）より順次開催いたします。AIや漫画動画といった最新手法を取り入れながら、売上につながる実践的なノウハウを提供します。

■開催概要

「中小企業のためのAI活用入門 ― 小さく始めて大きな成果を出すDX推進」

日時：10月22日（水）

主催：株式会社BOTANICO

内容：中小企業でも取り入れやすいAI活用の第一歩を解説。小さく始め、持続的に成果を大きくするDXの実践方法を紹介。

お申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfomQ1qVYYe1xPyOjYNZ9TkUBSR4VwtOWxxlgpCZ8lFJBlrbQ/viewform)

「『伝わる』をデザインする──SNS×漫画動画マーケティングセミナー」

日時：10月29日（水）

共催：MKDクリエーション株式会社 × 株式会社BOTANICO

内容：SNS戦略と漫画動画を掛け合わせた新しいブランディング手法を解説。顧客に「伝わる」ストーリーデザインを学べる機会。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd61b6ZPYlafM2VUYLPhXPd_Hfimi1lTLNdGvUmfed0w8bchQ/viewform)

「AI×SNSで売上を最大化する中小企業DXブランディング戦略セミナー」

日時：11月5日（水）

主催：株式会社BOTANICO

内容：AIによるデータ解析を取り入れ、SNSを「売上につながる仕組み」へと進化させるDX型ブランディング戦略を公開。

お申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)

■本セミナーの特徴

実務に直結：理論にとどまらず、すぐに取り入れられる具体策を紹介。

中小企業に特化：リソースの限られた企業でも実践可能な方法を提示。

最新トレンドを網羅：AI・SNS・漫画動画など、DXの最前線を解説。

■今後の展望

BOTANICOは「中小企業の成長をデザインする」をテーマに、SNS運用・AI活用・DX推進の支援を展開しています。今回のセミナーを通じて、より多くの企業が“自社に合った小さな第一歩”を踏み出し、持続的な成長へとつなげていくことを目指します。