ロコアシ、国内初の「AI BPOカオスマップ」公開―AI-BPaaS／AI活用BPO／AI活用CS／AI-OCR活用BPOの4分類で50社超を俯瞰

AIとプロのいいとこどりAI BPO「ロコアシ」を運営する株式会社ロコタビ（本社：東京都千代田区平河町2‑5‑3、代表取締役：高田大輔）は、国内のAI活用アウトソーシング市場を整理した「AI BPOカオスマップ 2025」を公開しました。本カオスマップは、AI-BPaaS（SaaS＋BPOのプロダクト主導）、AI活用BPO（BPO主導のハイブリッド）、AI活用CS（CS運用）、AI-OCR活用BPO（紙・帳票基盤）の4つのカテゴリで、国内の主要サービスを俯瞰できる資料です。また、カテゴリ別のサービス一覧表を収録したホワイトペーパーも無料で提供いたします。

■入手方法

・PDFダウンロード：https://locoassi.com/chaosmap(https://locoassi.com/chaosmap)

■本リリースのポイント

1）4つのカテゴリで明確化（AI-BPaaS／AI活用BPO／AI活用CS／AI-OCR活用BPO）

2）50社以上の一次情報に基づき整理。検索の負担を軽減し、比較・選定の起点を提供

3）ホワイトペーパーでカテゴリ別「企業／サービス／概要」を掲載

■カテゴリ定義

・AI-BPaaS：SaaSに業務代行（BPO）を組み合わせたBPaaSに、LLM／RPA／OCR等を統合。導入設定から運用・例外処理まで一体で提供する“プロダクト主導”モデル。

・AI活用BPO：既存の人的BPOに生成AI／RPA等を組み込み、定型業務はAI、例外業務は人が担当する“ハイブリッド請負”。現行フローを維持しつつ段階的にDXを進める。

・AI活用CS：チャット、音声、要約等のAIを実運用に組み込み、オペレーターと協働するCS体制。応答品質と稼働効率の両立を実現。

・AI-OCR活用BPO：紙・PDFのAI-OCRから検証、登録までを一括で代行。継続学習やRPA連携により後工程も自動化し、スループットと正確性を向上。

■作成方針

・対象：日本国内で提供されるAI活用のBPO／BPaaS（原則として1社1サービス）

・根拠：企業の公式サイトや公式リリース等の一次情報を基に整理

・除外：SaaS単体のみ、業務代行を伴わないコンサル単体は対象外

■本リリースの経緯

これまで人間が担ってきた定型業務に加え、一部の非定型業務もAIによって自動化されつつある現在、BPO業界は単なる業務代行から、AIを駆使した高度な業務プロセスの設計・運用サービスである「AI BPO」へと変容を始めています。

多くの企業では「AIを使える」と「AIを使いこなせる」間に依然として大きなギャップが存在します。ジャフコグループ株式会社の「投資仮説レポート第2号：AI×BPO ～LLMが革新するアウトソーシングの未来～」では、ユーザー企業側でAI活用の熟練度が追いつかない現状に対して、AI BPO事業者が“AIユーザー”として最前線を担う方が、効率化の実現確度が高いという示唆が示されています。

本マップと併載のカテゴリ別サービス一覧は、発注側の皆様が最初の30分で“当たり”に辿り着けることを目指した実務資料です。業界全体像の把握や各サービスの位置付け、サービス選定の一助となれば幸いです。

※引用元：ジャフコ グループ株式会社「投資仮説レポート第2号：AI×BPO ～LLMが革新するアウトソーシングの未来～」(https://www.jafco.co.jp/event/upload/Investment%20Idea%20Report_02_AI%20x%20BPO_20250428.pdf)

■国内初の根拠（自社調べ）

調査主体：株式会社ロコタビ

調査名：国内における「AI BPO」カオスマップの公開状況調査（自社調べ）

調査期間：2025年9月20日～30日

調査範囲：日本国内における「AI BPO」に関するカオスマップ／ベンダーマップを公開する事業会社・コンサルティング企業・VC・協会のWeb公開資料

手法：主要検索エンジン・PR TIMES掲載情報・各社サイト内検索にて、「AI BPO カオスマップ」の語で網羅探索。重複・更新版は最新版のみ採用。

結果：該当する公開物は確認できませんでした（0件）。よって、当社は国内初と判断しています。

■「ロコアシ」について

「ロコアシ」は、AIと専門人材の“いいとこどり”で日々の運用を代行するAI BPOサービスです。生成AIと人によるオペレーションを最適に組み合わせ、事務・CS・制作などの継続業務を一気通貫で支援します。サービス詳細：https://locoassi.com/

■株式会社ロコタビ 会社概要

会社名：株式会社ロコタビ

本社所在地：東京都千代田区平河町 2-5-3

代表取締役：高田 大輔

URL：https://locotabi.co.jp/

事業内容：タウンコンシュルジュサービス「ロコタビ」の運営、AI BPO「ロコアシ」の運営、購入代行ショッピング・マーケットプレイス「ロコカウ」の運営。

