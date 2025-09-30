³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ñ»ö¶È¤Î·Ñ¾µ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥«¥ï¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÀî ¹§¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Àî¸¶ ¿Î¡Ë¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ñ¡ÊÈùºÙ·Á¾õ¤òÍ¤¹¤ë¶âÂ°·¿¡Ë»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼çÍ×ÀßÈ÷¤Î¾ù¼õ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î°ÜÅ¾¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ÆÆ±»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö³º»ö¶È¤ÎÀßÈ÷¾ù¼õ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ³Î¼Â¤Ê·Ñ¾µ¤ò¿Þ¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆ³¸÷ÈÄ¡¦±Õ¾½¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È´ØÏ¢Éôºà¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë°ìÁØ¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥ì¤è¤ê°ÜÅ¾¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Î°ìÎã¡Û- ¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹¥Õ¥©¥È¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ーÁõÃÖ
ÂçÌÌÀÑ¡Ê500mm¡ß500mm¡Ë¤Ë¥ß¥¯¥í¥ó¥ªー¥Àー(ºÇ¾®¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥µ¥¤¥º¡¦Ê¬²òÇ½ 250nm)¤ÎÊ£»¨¤Ê2.5D¹½Â¤¤Î¥Ñ¥¿ー¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ÅÅÃò¥¹¥¿¥ó¥Ñ
¥Þ¥¹¥¯¥ì¥¹¥Õ¥©¥È¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ーÁõÃÖ¤Ç·ÁÀ®¤·¤¿2.5D¹½Â¤¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÅ¾¼Ì¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ëÅÅÃò¥¹¥¿¥ó¥Ñ¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀÚºï²Ã¹©ÉÊ¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¥ìー¥¶ー²Ã¹©¡¢¥±¥ß¥«¥ë¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ½Ë¡¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÁÇºà¾å¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÈùºÙ2.5D·Á¾õ¤ÎÀºÌ©¤ÊÅ¾¼Ì¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅÃò¥¹¥¿¥ó¥ÑÎã
ÈùºÙ¥Ñ¥¿ー¥óÎã
ÈùºÙ¥Ñ¥¿ー¥óÎã
¡ÚÅö¼Ò´ûÂ¸µ»½Ñ¤Î°ìÎã¡Û- Æ³¸÷ÈÄ¡¦¶â·¿À½Â¤ÁõÃÖ¡ÊSTYLUS¡Ë¡Ê¥ïー¥¯¥µ¥¤¥º¡§250mm¡ß350mm¡Ë
¦Õ20¦Ìm～¦Õ50¦Ìm¤Î°Û¤Ê¤ëÄ¾·Â¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡Ê±ú·¿¡¦È¾µå¡Ë¤òº®ºß¤µ¤»¤Æ¶â·¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏPMMAÈÄ¤ËÄ¾ÀÜÂÇ¹ï²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¡£ºÇÂç35ÂÇ¹ï/ÉÃ¤Î¹âÂ®ÂÇ¹ï¡£
- Âç·¿¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÆ³¸÷ÈÄÀ½Â¤ÁõÃÖ¡Ê¥ïー¥¯¥µ¥¤¥º¡§1450mm¡ß850mm¡ß15mm t¡ËÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÊý¼°¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥Ñ¥¿ー¥ó·ÁÀ®¡ÊÆÌ·¿¡¦È¾µå¡Ë¤¬²ÄÇ½¡£¶â·¿¤òÉÔÍ×¤È¤·¡¢³«È¯´ü´ÖÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¡£
- ¥Õ¥§¥à¥ÈÉÃ¥ìー¥¶ーÁõÃÖ¡ÊÈ¯¿®ÇÈÄ¹ 1552nm¡¢¥ïー¥¯¥µ¥¤¥º340mm¡ß220mm¡ËÄ¾ÉÁ²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÌ©¤Ê¥ß¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ê±ú¡¦È¾µå¡Ë¤ò¹âÀºÅÙ¤Ç·ÁÀ®¡£Ç®±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¹âÉÊ¼Á²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¡£
- Ï¢Â³Ç®¥¤¥ó¥×¥ê¥ó¥ÈÁõÃÖ MSI¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥¹¥±ー¥ë¥¤¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡§Ìó8¥¤¥ó¥Á¡Ë
¥íー¥ëto¥íー¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ØÈùºÙ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÇ®¥¤¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡¦ÎäµÑ¡¦ºÛÃÇ¡¦³°·Á¥«¥Ã¥È¤Þ¤ÇÏ¢Â³½èÍý²ÄÇ½¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£²ó¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¯¥é¥ì¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥Ñ»ö¶È¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÈùºÙ²Ã¹©¡¦¸÷³Øµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¸÷³ØÉôÉÊ¡¢ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥Ëー¥º¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«Âó¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥«¥ï¡¡
URL¡§https://www.mcp-hybec.co.jp/
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®6-4 ¥Ë¥Á¥ì¥¤ÌÀÀÐÄ®¥Ó¥ë
¹©¾ì¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìËÌÅÅ»Ò Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÃæÉô¹©¶ÈÃÄÃÏ2-3
¼è°·¤¤À½ÉÊ¡§¥é¥ó¥×¤ª¤è¤ÓLED¾ÈÌÀ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÉôÉÊ¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÊý¼°Æ³¸÷ÈÄÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¢¸÷³Ø´ØÏ¢µ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑµ¡´ï¡¢Å¹ÊÞ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´ØÏ¢À½ÉÊ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ä¥«¥ï¡¡
Ã´Åö¡§°ÂÅÄ¡¢É÷´Ö
TEL¡§03-3543-8491 ¡ÊÂåÉ½¡Ë