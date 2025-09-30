編みやすくて色が多い人気の毛糸、「アメリー」「アメリーエフ」「アメリーエル」を使ってセーターやカーディガンを作ります。

株式会社誠文堂新光社

人気の毛糸「アメリー」（並太）、「アメリーエフ」（合太）、「アメリーエル」（極太）を使って

セーターやカーディガン、ベストなどのウエアを作ります。

アメリーは、ニュージーランドメリノウールとアクリルをブレンドした毛糸で、

肌触りが良く、弾力性と保温性に優れています。

ふんわりとふくらんでいるので、見た目より軽い仕上がりなのもうれしいポイント。

さらに糸割れしにくく、初心者にも編みやすい毛糸です。

また、なんといっても一番の魅力は色展開の豊富さ！

見本どおりの配色でも、好きな色に置き換えてオリジナルを作ってもどちらも楽しい。

かぎ針編みの作品と、棒針編みの作品の両方を掲載。わかりやすいようにマークをつけてあります。

複数のニッターによる競作で、バラエティに富んだ作品の数々。

きっとお気に入りのスタイルが見つかるはず！

【目次】

＼『アメリーで編む かわいい小物』プレスリリースはこちら／

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001782.000012109.html

【書籍概要】

書 名：アメリーで編む あったかウエア

編 集：誠文堂新光社

仕 様：B5変判、80ページ

定 価：1,870円（税込）

発売日：2025年10月9日（木）

ISBN：978-4-416-62429-6

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/craft/95509/

株式会社 誠文堂新光社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11

ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/

Facebook：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/

X：https://twitter.com/seibundo_hanbai