編みやすくて色が多い人気の毛糸、「アメリー」「アメリーエフ」「アメリーエル」を使ってセーターやカーディガンを作ります。
株式会社誠文堂新光社
書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/craft/95509/
人気の毛糸「アメリー」（並太）、「アメリーエフ」（合太）、「アメリーエル」（極太）を使って
セーターやカーディガン、ベストなどのウエアを作ります。
アメリーは、ニュージーランドメリノウールとアクリルをブレンドした毛糸で、
肌触りが良く、弾力性と保温性に優れています。
ふんわりとふくらんでいるので、見た目より軽い仕上がりなのもうれしいポイント。
さらに糸割れしにくく、初心者にも編みやすい毛糸です。
また、なんといっても一番の魅力は色展開の豊富さ！
見本どおりの配色でも、好きな色に置き換えてオリジナルを作ってもどちらも楽しい。
かぎ針編みの作品と、棒針編みの作品の両方を掲載。わかりやすいようにマークをつけてあります。
複数のニッターによる競作で、バラエティに富んだ作品の数々。
きっとお気に入りのスタイルが見つかるはず！
【目次】
【書籍概要】
書 名：アメリーで編む あったかウエア
編 集：誠文堂新光社
仕 様：B5変判、80ページ
定 価：1,870円（税込）
発売日：2025年10月9日（木）
ISBN：978-4-416-62429-6
