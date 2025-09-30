【小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗】「まっさらな、感動を。」をテーマに、ルタオの2025年クリスマスケーキコレクションが登場。
雪の森-Foret de Neige-
「まっさらな、感動を。」をテーマに、味わいと美しさを追求した特別なケーキをご用意。今年だけのクリスマスを彩る限定コレクションを、ぜひご家族や大切な方とお楽しみください。
今年のスペシャリテ
美しい北海道の冬を思わせる、贅を尽くした特別なケーキ「雪の森-Foret de Neige-」
雪の森-Foret de Neige-
豊かなミルク感が特徴のフランスでつくられたホワイトチョコレートと、高知県産の希少な土佐ベルガモットを用いたムースは、まろやかで上品な香りに。チョコレートの優しい甘みとベルガモットの爽やかな酸味が絶妙に調和した、洗練された味わいをお楽しみいただけます。
さらにトップには、気品あるホワイトラムの香りが漂うクリームを贅沢に絞り味わいに奥行きをプラス。季節感と特別感溢れる逸品です。
商品名：雪の森-Foret de Neige-
価 格：\15,000（税込）
サイズ：5号 (直径15cm，高さ約4.5cm)
※1％未満のアルコールが含まれております。
クリスマスを彩る多彩なラインナップ
帽子をイメージした、かわいらしいサイズと形
「シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐」
シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐
しっとりマロン生地にチョコクリームとグレープフルーツジュレを重ね、ラム酒香るマロンムースで包みました。上品な香りが広がるフランス産マロンペーストを使用し栗の旨みが凝縮された満足ある味わいに。少人数でじっくり楽しみたい方におすすめです。
商品名：シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐
価 格：\3,942（税込）
サイズ：3号 (直径9cm，高さ約4cm)
※はちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないでください。
ルタオ定番人気がさらに華やかに。「サンタクロース」
サンタクロース
サクサクのピスタチオフィアンティーヌとピスタチオムースに、苺レアチーズムースやベリージュレを重ね、周りをグラサージュルージュでコーティング。クリスマスらしい彩りに仕上げました。下段はベリーの酸味と濃厚なピスタチオの調和を、サンタの帽子をイメージした上段はホワイトチョコムースとベリージュレで優しい甘酸っぱさを楽しめます。食べる場所によって変化する味わいが魅力です。
商品名：サンタクロース
価 格：\5,616（税込）
サイズ：4号 (直径12cm，高さ約6cm)
ルタオを代表するチーズケーキをクリスマスの装いで。「クリスマスドゥーブル」
クリスマスドゥーブル※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。
ルタオを代表するチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」。酸味が少なくコク深いオーストラリア産クリームチーズのベイクド層と、ミルク感豊かなイタリア産マスカルポーネのレアチーズ層がとろけ合う味わい。期間限定クリスマス仕様です。
商品名：クリスマスドゥーブル
価 格：4号 (直径12cm，高さ約4cm) \4,536（税込）
5号 (直径15cm，高さ約4cm) \5,616（税込）
王道の組み合わせを楽しむクリスマスショート。「苺のクリスマス」
苺のクリスマス※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。
苺と生クリームの王道の組み合わせを楽しむクリスマスショートケーキ。ルタオオリジナルの生クリームはふくよかでミルキーな味わい。北海道産小麦を使用した柔らかくきめ細かいスポンジとジューシーな苺が、優しい甘さの生クリームとともにケーキの美味しさを引き立てます。
商品名：苺のクリスマス
価 格：4号 (直径12cm，高さ約6.5cm) \4,536（税込）
5号 (直径15cm，高さ約6.5cm) \5,616（税込）
幅広い世代にお楽しみいただける味わいに。「ショコラ ドゥ ノエル」
ショコラ ドゥ ノエル
ミルクとビターチョコレートのミルクガナッシュに、フィアンティーヌやアーモンドプラリネの香ばしさとザクザク食感を加えました。濃厚なキャラメルムースや口どけなめらかなチョコムースを重ね、間にはふんわりチョコスポンジと洋梨をしのばせています。奥深い味わいの中にさっぱりとした後味が広がり、幅広い世代に楽しんでいただけるケーキです。
商品名：ショコラ ドゥ ノエル
価 格：\5,724（税込）
サイズ：4号 (直径12cm，高さ約5.5cm)
ピスタチオとショコラの味わいを。「カドー ドゥ ピスターシュ」
カドー ドゥ ピスターシュ
チョコスポンジとはちみつ入りスポンジに、2種のピスタチオペーストを使用したクリームを重ねた上品なケーキ。表面のガナッシュチョコレートが全体を引き締め、ふんわりスポンジと軽やかなクリームで最後まで飽きずに楽しめます。
商品名：カドー ドゥ ピスターシュ
価 格：\5,076（税込）
サイズ：縦9cm，横11cm，高さ約7cm
最後までチョコレートの美味しさを。「ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐」
ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐
ザクザクのナッツサブレを土台に、チョコスポンジ、ヘーゼルナッツムース、バニラムースを重ねました。口どけの良いカカオ分70％のチョコレートムースで包み、チョコ飾りで「薪」を表現。最後までチョコの美味しさと食感を楽しめるケーキです。
商品名：ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐
価 格：\5,400（税込）
サイズ：縦8cm，横12.5cm，高さ約7cm
■クリスマス特設サイト：10月上旬公開予定
『小樽洋菓子舗ルタオ』について
小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。
店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。
小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。
ブランドサイトURL：https://www.letao-brand.jp/
Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。