【小樽洋菓子舗ルタオ 直営店舗】「まっさらな、感動を。」をテーマに、ルタオの2025年クリスマスケーキコレクションが登場。

株式会社ケイシイシイ雪の森-Foret de Neige-

「まっさらな、感動を。」をテーマに、味わいと美しさを追求した特別なケーキをご用意。今年だけのクリスマスを彩る限定コレクションを、ぜひご家族や大切な方とお楽しみください。

今年のスペシャリテ

美しい北海道の冬を思わせる、贅を尽くした特別なケーキ「雪の森-Foret de Neige-」雪の森-Foret de Neige-

豊かなミルク感が特徴のフランスでつくられたホワイトチョコレートと、高知県産の希少な土佐ベルガモットを用いたムースは、まろやかで上品な香りに。チョコレートの優しい甘みとベルガモットの爽やかな酸味が絶妙に調和した、洗練された味わいをお楽しみいただけます。

さらにトップには、気品あるホワイトラムの香りが漂うクリームを贅沢に絞り味わいに奥行きをプラス。季節感と特別感溢れる逸品です。

商品名：雪の森-Foret de Neige-

価 格：\15,000（税込）

サイズ：5号 (直径15cm，高さ約4.5cm)

※1％未満のアルコールが含まれております。

クリスマスを彩る多彩なラインナップ

帽子をイメージした、かわいらしいサイズと形

「シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐」シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐

しっとりマロン生地にチョコクリームとグレープフルーツジュレを重ね、ラム酒香るマロンムースで包みました。上品な香りが広がるフランス産マロンペーストを使用し栗の旨みが凝縮された満足ある味わいに。少人数でじっくり楽しみたい方におすすめです。

商品名：シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐

価 格：\3,942（税込）

サイズ：3号 (直径9cm，高さ約4cm)

※はちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないでください。

ルタオ定番人気がさらに華やかに。「サンタクロース」サンタクロース

サクサクのピスタチオフィアンティーヌとピスタチオムースに、苺レアチーズムースやベリージュレを重ね、周りをグラサージュルージュでコーティング。クリスマスらしい彩りに仕上げました。下段はベリーの酸味と濃厚なピスタチオの調和を、サンタの帽子をイメージした上段はホワイトチョコムースとベリージュレで優しい甘酸っぱさを楽しめます。食べる場所によって変化する味わいが魅力です。

商品名：サンタクロース

価 格：\5,616（税込）

サイズ：4号 (直径12cm，高さ約6cm)

ルタオを代表するチーズケーキをクリスマスの装いで。「クリスマスドゥーブル」クリスマスドゥーブル※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。

ルタオを代表するチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」。酸味が少なくコク深いオーストラリア産クリームチーズのベイクド層と、ミルク感豊かなイタリア産マスカルポーネのレアチーズ層がとろけ合う味わい。期間限定クリスマス仕様です。

商品名：クリスマスドゥーブル

価 格：4号 (直径12cm，高さ約4cm) \4,536（税込）

5号 (直径15cm，高さ約4cm) \5,616（税込）

王道の組み合わせを楽しむクリスマスショート。「苺のクリスマス」苺のクリスマス※画像は5号サイズです。4号は飾りが異なります。

苺と生クリームの王道の組み合わせを楽しむクリスマスショートケーキ。ルタオオリジナルの生クリームはふくよかでミルキーな味わい。北海道産小麦を使用した柔らかくきめ細かいスポンジとジューシーな苺が、優しい甘さの生クリームとともにケーキの美味しさを引き立てます。

商品名：苺のクリスマス

価 格：4号 (直径12cm，高さ約6.5cm) \4,536（税込）

5号 (直径15cm，高さ約6.5cm) \5,616（税込）

幅広い世代にお楽しみいただける味わいに。「ショコラ ドゥ ノエル」ショコラ ドゥ ノエル

ミルクとビターチョコレートのミルクガナッシュに、フィアンティーヌやアーモンドプラリネの香ばしさとザクザク食感を加えました。濃厚なキャラメルムースや口どけなめらかなチョコムースを重ね、間にはふんわりチョコスポンジと洋梨をしのばせています。奥深い味わいの中にさっぱりとした後味が広がり、幅広い世代に楽しんでいただけるケーキです。

商品名：ショコラ ドゥ ノエル

価 格：\5,724（税込）

サイズ：4号 (直径12cm，高さ約5.5cm)

ピスタチオとショコラの味わいを。「カドー ドゥ ピスターシュ」カドー ドゥ ピスターシュ

チョコスポンジとはちみつ入りスポンジに、2種のピスタチオペーストを使用したクリームを重ねた上品なケーキ。表面のガナッシュチョコレートが全体を引き締め、ふんわりスポンジと軽やかなクリームで最後まで飽きずに楽しめます。

商品名：カドー ドゥ ピスターシュ

価 格：\5,076（税込）

サイズ：縦9cm，横11cm，高さ約7cm

最後までチョコレートの美味しさを。「ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐」ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐

ザクザクのナッツサブレを土台に、チョコスポンジ、ヘーゼルナッツムース、バニラムースを重ねました。口どけの良いカカオ分70％のチョコレートムースで包み、チョコ飾りで「薪」を表現。最後までチョコの美味しさと食感を楽しめるケーキです。

商品名：ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ‐

価 格：\5,400（税込）

サイズ：縦8cm，横12.5cm，高さ約7cm

■クリスマス特設サイト：10月上旬公開予定

『小樽洋菓子舗ルタオ』について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

ブランドサイトURL：https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。