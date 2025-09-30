楽天モバイル、10月1日（水）より「Rakuten最強U-NEXT」の提供を開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、2025年10月1日（水）午前6時より、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイルショップ」にて、「Rakuten最強U-NEXT」の提供を開始します（注1）。なお、2025年10月1日（水）から2026年1月31日（土）までに「Rakuten最強U-NEXT」をご契約いただくと、期間中「Rakuten最強U-NEXT」を月額2,980円（税込3,278円）でご利用いただける「Rakuten最強U-NEXTリリース記念」キャンペーンを実施します（注2）。

近年、電気料金や調達コスト、人件費などの上昇を背景に通信費も高騰傾向にあり、物価高による家計への負担はますます大きくなっています。こうした状況を鑑み、楽天モバイルはお客様の生活をサポートするために、低価格かつ無制限のサービスを提供し続けてまいります。

「Rakuten最強U-NEXT」では、月額3,980円（税込4,378円）で、「U-NEXT」にて配信中のスポーツ、映画、ドラマ、音楽ライブ等の動画コンテンツや、雑誌、児童書などの書籍をデータ容量を気にすることなくギガ無制限でお楽しみいただけます。さらに、「U-NEXT サッカーパック」から毎月数試合を、追加料金なしでご視聴いただけます（注3、4）。「U-NEXT」は最大4人まで無料でアカウントを共有することができるため、ご家族でそれぞれ好きなコンテンツを視聴可能です（注5）。楽天モバイルが提供している「最強家族プログラム」、「最強こどもプログラム」、「最強青春プログラム」、「最強シニアプログラム」など各種プログラムと合わせてご利用いただくことで、さらにおトクに「Rakuten最強U-NEXT」をお楽しみいただくことができます（注6）。

また、楽天モバイルは、「Rakuten最強U-NEXT」の提供開始を記念して、「Rakuten最強U-NEXTリリース記念」キャンペーンに加え、「【U-NEXTご利用者様限定】最強U-NEXTへの切り替え」キャンペーンを実施します（注7）。

楽天モバイルは、より多くのお客様に愛される最強のサービスを目指して、今後もサービスの拡充や通信品質の向上に努めてまいります。

■「Rakuten最強U-NEXT」詳細ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/unext/

■キャンペーン概要

１.「Rakuten最強U-NEXTリリース記念」キャンペーン

・実施期間

「楽天モバイル」公式サイト：2025年10月1日（水）午前6時～2026年1月31日（土）午後11時59分

「楽天モバイルショップ」：2025年10月1日（水）開店時～2026年1月31日（土）閉店時

・キャンペーン内容

「Rakuten最強U-NEXT」をご契約いただいたお客様を対象に、キャンペーン期間中「Rakuten最強U-NEXT」を月額2,980円（税込3,278円）で提供します。

２.「【U-NEXTご利用者様限定】最強U-NEXTへの切り替え」キャンペーン

・実施期間

「楽天モバイル」公式サイト：2025年10月1日（水）午前6時～終了日未定

「楽天モバイルショップ」：2025年10月1日（水）開店時～終了日未定

・キャンペーン内容

「U-NEXT月額プラン」から「Rakuten最強U-NEXT」へ切り替えていただいたお客様を対象に、「楽天ポイント」2,189ポイントを還元します（注8、9、10）。

（注1）公平にサービスを提供するため通信速度の制御を行うことがあります。また、環境により速度が低下する場合があります。

（注2）キャンペーン期間終了後の「Rakuten最強U-NEXT」ご利用料金は、通常料金の月額3,980円（税込4,378円）となります。

（注3）「U-NEXT月額プラン」にて提供している特典です。「Rakuten最強U-NEXT」に限らずご利用いただけます。

（注4）10リーグの日程や状況により、配信対象の試合がない場合があります。

（注5）アカウントの共有は、ご契約者様と同居されている親族の方のみ可能です。

（注6）「最強家族プログラム」、「最強青春プログラム」、「最強こどもプログラム」適用の場合、各プログラムにつき一律100円（税込110円）値引きとなります。

（注7）本キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長させていただく場合があります。

（注8）「Rakuten最強U-NEXT」の利用開始時に「U-NEXT月額プラン」のご利用が確認できているお客様が対象です。

（注9）「U-NEXT」の「31日間無料トライアル」期間中の場合は特典対象外となります。

（注10）還元する「楽天ポイント」は、ポイント還元日を含めて6カ月間の期間限定ポイントです。

※U-NEXT、U-NEXTロゴは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※その他、本お知らせに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本お知らせにおける各社の商標記載においては(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

以 上