子育てマップアプリ「iiba」、モスバーガーの「こどモスプロジェクト」と地域連携を開始
株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役：逢澤 奈菜）が運営する子育て世帯向けおでかけマップアプリ「iiba」は、株式会社モスフードサービス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村 栄輔）が推進する「こどモスプロジェクト」*1との地域情報連携を開始いたしました。iibaアプリやSNSでの広報活動を通じて、より多くのご家庭に「こどモスプロジェクト」の魅力をお届けしてまいります。
背景
iibaは、子育て世帯ユーザーが日常で必要とする「遊び場・飲食店・習い事・保育園・病院」などを自ら探し、共有することができるマップアプリです。これまで、子育て世帯のリアルな声を発信し、サービスの充実に取り組んできました。
今回の連携では、子育て世帯にやさしい社会を広げることを目的とし、両社の強みを掛け合わせて子育て世帯への体験機会の創出を実現します。モスバーガーが推進する「こどモスプロジェクト」の対象店舗情報をiibaのプラットフォームに反映し、子育て世帯がより「こどモス」体験を身近に感じられるようサポートしていきます。
取り組み内容
・アプリ連携：「iiba」アプリ上に「こどモスプロジェクト」の対象店舗情報を掲載（埼玉県内の対象店舗限定）
・SNS発信：iibaアンバサダーによる店舗体験やプロジェクト紹介を発信
・対談記事公開：モスフードサービス 執行役員 笠井氏とiiba代表の対談記事を公開し、こどモスプロジェクト誕生の背景や取り組み・想いを広く共有
詳しくは、株式会社モスフードサービス 取締役上席執行役員 ＦＣ事業本部長 兼 ストアイノベーション室担当 笠井 洸氏と、iiba代表の対談記事をご覧ください。
↓対談記事はこちら↓
https://note.com/iiba_official/n/ne75d73f272ec
iiba公式noteにて、対談記事を公開中！
こどモスプロジェクトについて
*1 こどモスプロジェクトは、モスバーガーで働くママやパパが考えた子育て世帯を応援するプロジェクトです。子育て世帯のお客様が気軽にモスバーガーへ足を運んでいただくためのサービスを用意しています。
小学生以下のお子さま連れのお客さまが気軽に店内でお食事をお楽しみいただけるように優先席をご用意する「こどモス優先席」や、お子さま自身がレジでオーダーすることを応援する「こどモスチャレンジ」、読まなくなった絵本を自由に交換・持ち帰り・寄贈できる「こどモス文庫」の設置など、お子さま連れのお客さまも楽しく安心しておくつろぎいただけるようなお店づくりに取り組んでいます。
全国の対象店舗はこちら：https://www.mos.jp/common/kids-enjoy/dl/moswaiwai/kodomos/kodomos_shop_list.pdf
インスタグラムにて、実際の店舗体験の様子を動画で公開中！
実際の体験動画は、以下よりご覧いただけます。
ありさ 埼玉発 │ 関東子連れお出かけ・旅行：https://www.instagram.com/p/DOgENOJk5pC/
れおママ|東京発 子連れお出かけスポット：https://www.instagram.com/p/DOirwApifZg/
iibaは「子育て世帯に寄り添う社会インフラ」を目指し、企業や自治体との共創を更に広げてまいります。
iiba会社情報
【会社概要】
会社名： 株式会社iiba
代表者： 逢澤 奈菜
所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー２階 G-STA SQUARE
事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の企画・運営
コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/
協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/service/iiba
公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/
お問い合わせフォーム： https://corporate.iiba.space/contact
