【京都産業大学】京都産業大学 東京オフィスを開設 -- 首都圏でのネットワーク拡充と社会との連携を強化！
学校法人京都産業大学（京都市北区／理事長：山田啓二、学長：在間敬子）は、創立60周年を迎える節目として、2025年10月1日に東京都港区虎ノ門に「東京オフィス」を開設します。
この新拠点は、首都圏でのネットワーク拡充と社会との連携を強化することを目的としており、行政・産業界・卒業生・各種団体等との関係構築を深めるとともに、学生・教職員の活動支援や情報発信・収集の拠点として活用していきます。
10月1日の開所に先立ち、2025年9月25日（木）に開所式を開催。行政・産業界をはじめ、メディアや大学関係者など多数が参加しました。
【東京オフィスの概要】
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビルディング4階
開設日：2025年10月1日（水）
【主な機能】
・学生の就職活動及び学外における活動支援
・メディア・産業界・卒業生との関係構築
・教職員の活動支援
・大学施策に関する業務の遂行および情報収集
・受験生に向けた大学紹介及び入学試験の案内
・外部資金の獲得
【理事長：山田啓二のコメント】
京都産業大学 東京オフィスは、京都産業大学創立60周年を迎える節目に、経済・社会・人材交流の集積地である首都、東京に2025年10月に開設します。
東京オフィスにおいては、首都圏における学生・教職員の活動支援をはじめ、卒業生・行政・企業・団体等とのネットワークの拡充とより強固な関係構築を図るとともに、大学運営に関わる情報収集・本学の情報発信等を通じて、人と人、人と情報、そして東京オフィスと大学をむすび、新たな価値を創出する、すなわち、"むすんで、うみだす。"拠点となることを目指します。
利用者の皆様におかれましては、学祖荒木俊馬の建学の精神、「最高学府は、社会を支える人材育成の産業（むすびわざ）であるべき」の体現に向けて、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
【利用案内】
利用対象者：学生、教職員、名誉教授、元教職員、卒業生
開室時間：平日 10:30～17:30（閉室情報はWebで告知）
【利用施設（要予約・一部有料）】
・受付エリア：入室時に身分証提示
・会議室：最大8名、1時間2,200円（税込）※学内業務は無料
・応接室：来客対応や会議
・ラウンジ：個人作業、ディスカッション、プレゼンテーションなど
・フォンブース：オンライン会議、電話対応
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
