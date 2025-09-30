こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【産業能率大学】大学通信2025年度調査 「全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学」全国の大学トップ10に2部門ランクイン！ 「⼩規模だが評価できる大学」 全国 10 位～「面倒見が良い大学」ランキングで12年連続トップ10入り～
産業能率大学（東京都世田谷区、以下本学）は、大学通信による2025年度「全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学」調査における「小規模だが評価できる大学」、「面倒見が良い大学」ランキングにて、全国の大学トップ 10にランクインしました。本学は2014年から12年連続で「面倒見が良い大学」ランキングにて全国10位以内にランクインしており、「小規模だが評価できる大学」ランキングでは2017年から9年連続で10位以内に位置しています。
当調査は大学通信が全国の進学校約３000校を対象に、翌年の大学入試の傾向や大学の評価に関するアンケートを行ったものです。今回は751校から回答があり、本学の主なランキング結果は以下のとおりです。
【ランキング】
・小規模だが評価できる大学：全国 10 位
※東京地区第4位
・面倒見が良い大学： 全国 9 位
※東京地区第4位
・就職に力を入れている大学：全国 21 位
※東京地区第11位
【出典︓大学通信 2025年度調査「全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学」】
本学は、学生が主体的に学ぶアクティブラーニングの視点を取り入れた授業を導入しています。その一環として、現実社会で必要な能力を育てる「ジェネリックスキル開発プログラム」や、経営学の学びを駆使し地域・企業の課題解決にチームで取り組むPBL（Project Based Learning：課題解決型授業）を1年次から実施しています。学生は課題の現実的な解決策をチームで考え、企業の方にプレゼンテーションを行い、第三者から厳しい評価を受けます。このような実践と理論を組み合わせた学びを通じて、社会で活躍できる人材を育成しております。
また本学教員の7割以上が企業出身であり、実務経験豊富な教員による経営・マーケティング科目が充実しています。学生は将来のキャリアに合わせて科目を選択し、専門性を深めることができます。ライブコンサートを教材にリアルなビジネスを学ぶ「アーティストプロモーション」、プロ野球チーム公式戦の観客動員イベントを企画・運営する「スポーツ・プロモーション」、世界的パティシエと協働し商品企画を行う「自由が丘スイーツプロモーション」など様々な特色授業があります。
本学では2年次後学期から始まる専門ゼミにキャリアセンターの職員が専属チューターとして配置されます。卒業するまで一貫して、学生1人1人をよく知るチューターと専門ゼミの教員によるダブルサポート体制で学生の個性や志望に合わせた支援を展開しています。
これらの取り組みが評価され、今回のランクインに繋がりました。今後も学生一人ひとりが思い描くキャリアを歩めるよう、引き続きサポートしてまいります。
■産業能率大学HP︓https://www.sanno.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
産業能率大学広報事務局
盧
TEL：090-1113-4727
メール：sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/