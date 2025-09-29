【10/2(木) 万博参加】その場で遊べるARゲーム「Pixel Ninja」＆英日対応“アニメAIコンパニオン”／予約不要で体験可｜株式会社Smartソフト
株式会社Smartソフトは、2025年10月2日（木）、大阪・関西万博のフューチャーライフヴィレッジ／「TEAM EXPOパビリオン」（西ゲート北西側）TE1にて、予約不要で楽しめる体験ブースの参加が予定されています。
来場者は、手かざしで遊べるARゲーム「Pixel Ninja」、英語・日本語で会話できる“アニメAIコンパニオン”をはじめ、Koemo（オンデバイス字幕・翻訳）、3Dスキャナー、Apple Vision Pro向けゲームなど、当社の最新AR/AI体験に触れていただけます。
ハイライト
その場で遊べるARゲーム
手をかざすだけで金色のバーチャルリングが手首に出現。オンデバイスAIが手の位置を追跡し、絵文字をキャッチしてスコアを競う「Pixel Ninja」。
体験時間：約2分/回、iPad 2台をご用意。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000165453.html
https://mszpro.com/pixel-ninja
“アニメAIコンパニオン”が会話でご案内
アニメ調のキャラクターが英語・日本語で来場者と会話。
当社やプロダクトについて自然にご紹介。
実用AI & クリエイティブ体験：Koemo
動画・音声を即時に字幕化＆翻訳表示。録音のライブ文字起こしや内容に関するAI質問にも対応。
3Dスキャナー
iPhone撮影だけで共有可能な3Dモデルを生成。ARプレビューや3Dプリントにも活用可能（世界**5万+**ダウンロード）。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000165453.html
https://mszpro.com/3d-scanner-ja
VR 脱出ゲーム / VR ボクサーゲーム（Apple Vision Pro）
スタッフがライブ実演し、モニターにゲーム映像を表示（個別試遊は非対応）。
概要
日時：2025年10月2日（木）
会場：西ゲートの北西側に位置するフューチャーライフヴィレッジ内「TEAM EXPOパビリオン」TE1です。https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/pavilions/87338b2b-843e-419d-a3b8-2b6ea3a81d4f
参加方法：予約不要
入場について：会場への入場には大阪・関西万博の入場券等が別途必要です。
会社概要
社名：株式会社Smartソフト
所在地：大阪府大阪市西淀川区
事業内容：モバイルアプリ／AI・ARプロダクト開発、空間コンピューティング、クリエイティブツール
主なプロダクト：
SoraSNS（Apple App Store掲載実績、米国テックメディアTech Crunch掲載）
Koemo（高速・プライバシー重視の音声文字起こし・翻訳）
Yoyatta（カレンダー連携・リンクでかんたん日程調整）
3Dスキャナー（撮影から3Dモデル生成までをモバイルで完結）
Spatial Escape（Apple Vision Pro） ほか
創業者について：
カーネギーメロン大学でコンピュータ工学を学び、2021年に日本で起業。株式会社Smartソフトとして、日本とグローバルの双方に届く実装起点のイノベーションを継続的に提供しています。
詳しくは MszPro.com(https://mszpro.com) をご覧ください。
お問い合わせ
取材・ご質問：me@smartsofuto.co.jp
商標について：Apple、iPad、Apple Vision Pro は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。