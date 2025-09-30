犬と人が「健康」と「笑顔」でつながる1日 🌿【No.11 Wellness Dog Event】 開催決定 　2025年11月2日（日）＠二子玉川 Mizube Fun Base

株式会社ウィンクリース

私たちにとって愛犬は、かけがえのない家族であり人生のパートナーです。
犬も人も共に歳を重ねるからこそ、健康を意識しながら、笑顔で過ごす時間を少しでも長くしていきたい──。


そんな想いから、飼い主と愛犬が楽しく学び、暮らしに役立つヒントを持ち帰れるイベント 「No.11 Wellness Dog Event」 を開催することにしました。




当日はワンコと一緒に遊びに来てね！


本イベントでは、愛犬との絆を深められる体験コンテンツや、日々の暮らしに活かせるセミナー・講座、さらにオリジナルグッズや無添加おやつの出展ブースなど、多彩なプログラムをご用意しています。


コンテンツ内容は今後、追加・変更となる可能性がありますので、最新情報は下記の公式Instagramをご確認ください。




《出展予定》


No.11 DOG STUDIO【犬のマッサージ、リード販売】


Narrative food【わんちゃん用無添加おやつ】


モグキラペンツ【動物チョークアート】


ウィンクリース【わんちゃん雑貨】


SOBANI【愛犬のオリジナルグッズ】


フードトラックほか　順次追加予定



《登壇・コンテンツ》


犬のしつけを学ぶ〇×クイズ＆じゃんけん大会


ドッグマッサージ体験


わんちゃんの手作りおやつセミナー


飼い主のためのマナー講座


「犬を褒めて伸ばす」しつけ講座


心理士による犬と人の心の関わり講座　ほか



《開催概要》


No.11 Wellness Dog Event（ナンバーワンワン ウェルネスドッグ イベント）


開催日時：2025年11月2日（日）10:00～16:00　※雨天の場合は11月3日（月・祝）に順延


会　場　：Mizube Fun Base（二子玉川駅より徒歩約5分）


入場料　：無料



Instagram公式アカウントをフォローして最新情報チェック


＠no11_wellness_dog_event



主催：


No.11 DOG STUDIO


HP：https://no11dogstudio.shopinfo.jp/


Instagram：＠no.11_dogstudio



運営・お問い合わせ：


株式会社ウィンクリース


HP：https://www.wincwreath.com/


E -Mail：info@wincwreath.com