犬と人が「健康」と「笑顔」でつながる1日 🌿【No.11 Wellness Dog Event】 開催決定 2025年11月2日（日）＠二子玉川 Mizube Fun Base
私たちにとって愛犬は、かけがえのない家族であり人生のパートナーです。
犬も人も共に歳を重ねるからこそ、健康を意識しながら、笑顔で過ごす時間を少しでも長くしていきたい──。
そんな想いから、飼い主と愛犬が楽しく学び、暮らしに役立つヒントを持ち帰れるイベント 「No.11 Wellness Dog Event」 を開催することにしました。
当日はワンコと一緒に遊びに来てね！
本イベントでは、愛犬との絆を深められる体験コンテンツや、日々の暮らしに活かせるセミナー・講座、さらにオリジナルグッズや無添加おやつの出展ブースなど、多彩なプログラムをご用意しています。
コンテンツ内容は今後、追加・変更となる可能性がありますので、最新情報は下記の公式Instagramをご確認ください。
《出展予定》
No.11 DOG STUDIO【犬のマッサージ、リード販売】
Narrative food【わんちゃん用無添加おやつ】
モグキラペンツ【動物チョークアート】
ウィンクリース【わんちゃん雑貨】
SOBANI【愛犬のオリジナルグッズ】
フードトラックほか 順次追加予定
《登壇・コンテンツ》
犬のしつけを学ぶ〇×クイズ＆じゃんけん大会
ドッグマッサージ体験
わんちゃんの手作りおやつセミナー
飼い主のためのマナー講座
「犬を褒めて伸ばす」しつけ講座
心理士による犬と人の心の関わり講座 ほか
《開催概要》
No.11 Wellness Dog Event（ナンバーワンワン ウェルネスドッグ イベント）
開催日時：2025年11月2日（日）10:00～16:00 ※雨天の場合は11月3日（月・祝）に順延
会 場 ：Mizube Fun Base（二子玉川駅より徒歩約5分）
入場料 ：無料
Instagram公式アカウントをフォローして最新情報チェック
＠no11_wellness_dog_event
主催：
No.11 DOG STUDIO
HP：https://no11dogstudio.shopinfo.jp/
Instagram：＠no.11_dogstudio
運営・お問い合わせ：
株式会社ウィンクリース
HP：https://www.wincwreath.com/
E -Mail：info@wincwreath.com