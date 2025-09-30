犬と人が「健康」と「笑顔」でつながる1日 🌿【No.11 Wellness Dog Event】 開催決定 　2025年11月2日（日）＠二子玉川 Mizube Fun Base

株式会社ウィンクリース

私たちにとって愛犬は、かけがえのない家族であり人生のパートナーです。

犬も人も共に歳を重ねるからこそ、健康を意識しながら、笑顔で過ごす時間を少しでも長くしていきたい──。

そんな想いから、飼い主と愛犬が楽しく学び、暮らしに役立つヒントを持ち帰れるイベント 「No.11 Wellness Dog Event」 を開催することにしました。

当日はワンコと一緒に遊びに来てね！

本イベントでは、愛犬との絆を深められる体験コンテンツや、日々の暮らしに活かせるセミナー・講座、さらにオリジナルグッズや無添加おやつの出展ブースなど、多彩なプログラムをご用意しています。

コンテンツ内容は今後、追加・変更となる可能性がありますので、最新情報は下記の公式Instagramをご確認ください。

《出展予定》

No.11 DOG STUDIO【犬のマッサージ、リード販売】

Narrative food【わんちゃん用無添加おやつ】

モグキラペンツ【動物チョークアート】

ウィンクリース【わんちゃん雑貨】

SOBANI【愛犬のオリジナルグッズ】

フードトラックほか 順次追加予定

《登壇・コンテンツ》

犬のしつけを学ぶ〇×クイズ＆じゃんけん大会

ドッグマッサージ体験

わんちゃんの手作りおやつセミナー

飼い主のためのマナー講座

「犬を褒めて伸ばす」しつけ講座

心理士による犬と人の心の関わり講座 ほか

《開催概要》

No.11 Wellness Dog Event（ナンバーワンワン ウェルネスドッグ イベント）

開催日時：2025年11月2日（日）10:00～16:00 ※雨天の場合は11月3日（月・祝）に順延

会 場 ：Mizube Fun Base（二子玉川駅より徒歩約5分）

入場料 ：無料

Instagram公式アカウントをフォローして最新情報チェック

＠no11_wellness_dog_event

主催：

No.11 DOG STUDIO

HP：https://no11dogstudio.shopinfo.jp/

Instagram：＠no.11_dogstudio

運営・お問い合わせ：

株式会社ウィンクリース

HP：https://www.wincwreath.com/

E -Mail：info@wincwreath.com