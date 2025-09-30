児童虐待対応を支援するAiCAN、「こども×Tech 関西」子育て支援ゾーンに出展 10月29日・30日開催

株式会社AiCAN

児童福祉分野に特化したクラウドサービスを展開する株式会社AiCAN（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高岡 昂太）は、2025年10月29日（水）・30日（木）に京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「第2回 こども×Tech 関西」に出展します。

児童相談所・こども家庭センターなどの業務を支援するクラウドサービスの機能や活用事例を紹介し、現場の業務負荷軽減と支援の質向上に向けたソリューションを提案します。

子どもを守る仕組みをアップデートする

伴走型業務支援「AiCANサービス」アプリ画面イメージ

児童虐待の通報・相談件数は年々増加し、自治体や児童福祉機関の現場では、記録業務の煩雑さ、情報共有の難しさ、支援判断の属人化といった課題が深刻化しています。

AiCANは「子どもを守る仕組みと価値観をアップデートする」というミッションのもと、こうした課題の解決にテクノロジーを活用してきました。

私たちが提供するクラウドサービス「AiCAN」(https://www.aican-inc.com/service/aican/)は、タブレット端末と専用アプリを用いて、いつでもどこでも記録の閲覧・入力が可能です。さらに、行政文書や会議資料の作成、アセスメント支援機能等を一元化し、記録業務や情報共有を効率化します。

出展内容：現場での活用を具体的に体験

本展示では、児童福祉の現場でご活用いただいているAiCANサービスを、事例やデモ画面を通じてご紹介します。

■伴走型業務支援サービス「AiCAN」デモ

自治体職員様向けに、AiCANアプリの操作の一連の流れをご紹介。実際の活用シーンを想定した操作感をその場でご確認いただけます。

■個別相談・導入相談コーナー

現場の課題や導入ステップについて、弊社スタッフが直接ご相談に応じます。

契約実績：全国18自治体

AiCANサービスを導入いただいている自治体は全国18自治体となりました。（2025年9月現在）

導入いただいている自治体は以下の通りです。（一部自治体のみ掲載、順不同）

- 三重県- 東京都港区- 東京都世田谷区- 東京都杉並区- 東京都江戸川区- 東京都台東区- 神奈川県川崎市- 兵庫県尼崎市- 群馬県高崎市- 千葉県船橋市- 岡山県

▼導入事例はこちら

https://www.aican-inc.com/interview/

ご来場の皆さまへ

AiCANは、全国の児童相談所やこども家庭センターとともに現場課題の解決に取り組み、導入後の定着支援や研修も含めた「伴走型支援」を強みとしています。

今回の展示は、同じ課題意識を持つ自治体や支援機関の皆さまと対話し、連携の可能性を広げる機会です。ぜひブースにお立ち寄りいただき、皆様の声をお聞かせください。

本件に関するお問い合わせ先

【展示会概要】- 名称：第2回 こども×Tech 関西- 日時：2025年10月29日（水）・30日（木）10:00～17:00- 会場：京都市勧業館 みやこめっせ（〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1）- 主催：株式会社あわえ- 出展ゾーン：子育て支援ゾーン- 来場対象：自治体（こども・子育て支援部署、教育委員会等）、児童相談所、保育園・こども園、子育て支援機関など- 公式サイト：地域×Tech/こども×Tech 関西 出展企業情報（https://localtech.jp/kyoto/exhibitors/）

株式会社AiCAN 営業担当

E-mail：sales_planning@aican-inc.com

お問い合わせフォーム：https://www.aican-inc.com/contact/

公式サイト：https://www.aican-inc.com