【ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋】鉄道の日ケーキ「スカーレット」の販売を開始

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋名鉄電車に乗って、ホテルで電車ケーキを楽しもう！（写真はイメージです）

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（名古屋市中区、執行役員総支配人：石井 孝治）は、2025.10.1（水）～14日（火）の期間、1Fペストリーコーナーにて、鉄道の日ケーキ「スカーレット」の数量限定販売を開始する。

鉄道の日とは、明治５年（１８７２年）１０月１４日に新橋～横浜間を日本で最初の鉄道が開通したことに因み、毎年10月14日を「鉄道の日」と定めました。

名鉄電車をイメージしたおなじみのデザイン

苺の酸味が際立つバタークリームとジョコンド生地の層と苺のコーティングチョコが、見た目の可愛さと相まって大人から子供まで、美味しく楽しめる味わいです。

店 舗：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

1Fペストリーコーナー

営業時間：10:00a.m.～7:00p.m.

価 格：\950 ※税金込（数量限定）

◆ホテル公式WEBサイト 詳細ページ

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/products/202509171037

ペストリーコーナーの「スカーレットについてのお問い合わせ

レストラン予約係 Tel.052-683-4638(9:00a.m.～8:00p.m.)

