“みなとHANABI”初日をプライベートスペースから鑑賞する特別プランを神戸港目前フェリシモの都市型ワイナリー「f winery［エフワイナリー］」が10月20日（月）に開催｜ウェブ予約を開始

株式会社フェリシモ開催風景：Stage Felissimoの最上階8階バルコニーから目の前に広がる夜景をバックにした「みなとHANABI」の眺望

フェリシモが運営する「Stage Felisimo」神戸港目前の棟内１階に展開する都市型ワイナリー「f winery［エフワイナリー］」は、10月20日（月）から神戸市で開催される「みなとHANABI」をプライベートスペースで鑑賞し、そののちゆったりとワイナリーでワインやオードブルを楽しむことができるスペシャルプランのウェブ予約を9月24日より開始しています。予約受け付けは10月16日（木）までです。このプランは、24日（金）まで開催予定の「みなとHANABI」の初日に当たります。一般公開されていない「Stage Felissimo」最上階の8階プライベート空間“バルコニー”を、プラン参加者だけで貸し切って目の前に広がる神戸港の夜景をバックに打ち上る花火を鑑賞します。花火を鑑賞を終えたら、棟内1階のf wineryへ移動します。ワイン醸造区内に特別に入室して施設見学、ワインづくりについて知ることができます。続いて、所属ソムリエの説明付きでf wineryで醸造した4種類のオリジナルワインを飲み比べるオードブルとのマリアージュを楽しみます。エンディングには、f wineryオリジナルのワインボトルホルダーを内蔵した「トートバッグ（税込3,960円相当）」と「ｆ wineryのフルボトルワイン1本（750ml/税込3,520円相当）」のお土産付きです。

Stage Felissimo最上階、8階バルコニーから、初日の「みなとHANABI」を鑑賞します。

◆詳細と予約ページ＞＞ https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0240dchxuxp41.html



◆プランの概要

・日程 2025年10月20日（月）

18:00～/受付開始

18:30～18:45/神戸「みなとHANABI」を鑑賞

18:55～19:55/f winery醸造所見学と、ワィンとオードブルの飲食

※醸造敷地内への入室は、前日から当日に“納豆”や発酵食品を召し上がった方は、立ち入ることができませんのでご参加の際はご注意ください。

・募集 16名 ※最少催行人数6名以上

・料金 12,000円（税込）

※「トートバッグ(https://feli.jp/s/pr2509302/1/)（税込\3,960円相当）」と「ｆ wineryのフルボトルワイン1本（750ml）」のお土産付きです。

〈K250113〉

《メニュー》

ドリンク

・ワイン4種飲み比べ

フード ※仕入状況などにより変更の場合があります。

・ボトルプレート（１）

スモークサーモンとクリームチーズのロートロ

鴨の生ハムと季節のフルーツ

雑穀とフルーツのビタミンサラダ

・ボトルプレート（２）

さんまと自家製チーズのはさみ焼き

ジャークチキン（ぶどうの搾りかすで燻製）

栗のポタージュ

・自家製パン

・デザート

酒粕入り生チョコテリーヌ ワイナリーの赤ワインとベリーのジャム

季節のフルーツのコンポート

※20歳未満の人が参加する場合は、お酒の提供とお土産のワインはありません。

※ほかの材料と同じ場所で調理、盛り付けを行いますため、重度のアレルギーの方はお控えください。

画像はイメージです（2023年開催時のメニュー）

・アクセス/神戸市中央区新港町7番1号 StageFelissimo 1F海側 フェリシモワイン醸造所「ｆ winery［エフワイナリー］」

◆所属ソムリエ：中村圭緒（なかむらたまお）〈株式会社フェリシモ 新業態開発グループ「f winery」担当、J.S.A.認定ソムリエ〉

フェリシモ「f winery」所属。同社のファッションや生活雑貨の商品開発やマネージャーを経て、神戸開港150年記念事業として中央区新港町に完成し建設され2021年1月18日に同社の本社移転をした「Stage Felissimo」内に設けられた都市型小規模ワイナリー「f winery」の立ち上げに参画。業務の傍ら実務経験を活かし （一社）日本ソムリエ協会の「ソムリエ」呼称資格認定試験に合格。醸造家と共に、ワイン生産の企画立案から、同施設のカフェ＆バーの店舗でワインのイベントや提供時の解説、同施設のワインの販売に際してワインの販売サイトや商品同梱の解説などを手掛ける。独創的なワイン製造やワイン文化の探求を目指して活動をしている。

◆f winery［エフワイナリー］

神戸市新港町ウォーターフロント地区のフェリシモ新社屋「Stage Felissimo」内に設立した都市型小規模ワイナリー。2021年6月17日に神戸税務署より果実酒製造免許を取得しワイン醸造を開始、同11月19日より「スタンド」エリアの営業をオープンしました。これまでワインの輸入や通信販売を行ってきたフェリシモが自社でのワイン製造を初めて行い、様々な産地からその時々の良いぶどうを仕入れて土地や風土、気候変動に制約されないワインづくりを目指すことで、ワイン事業の可能性に挑戦しています。醸造家が常駐する「醸造区」では、スロベニア製のステンレスタンク7器と樹脂タンク2槽の計9つのタンクで、750mlフルボトルに換算し最大年間約3万本を製造可能です。ガラス張りで醸造区を見ることができる「スタンド」エリアでは、試飲やオードブルと一緒にワインが楽しめる。ワインの新しい文化を発信し、ワイン造りを一緒に研究することで、ワインを楽しむ個人や企業の「年間パートナー」も募っています。

・所在：神戸市中央区新港町7-1（フェリシモ本社「Stage Felissimo」１階海側）

〒650-0041神戸市中央区新港町7-1 「Stage Felissimo」１F南側「 f winery」

・営業日と時間：（ソーシャルアカウントで最新の営業日時を確認ください）

土日祝/11：00～21：00（LO 20：00）

・Instagram（@felissimo_fwinery）＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2509302/2/

「Stage Felissimo」の1F海側にあるf winery施設内醸造区内のワインを醸造するタンク

※営業日時についてはInstagramで最新情報を公表しています。

・Google Map＞＞ https://feli.jp/s/pr2509302/3/

f winery施設内カフェ＆バーエリア店舗

◆「みなとHANABI 2025」＞＞ https://minatohanabi.jp/

