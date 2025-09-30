【NEW OPEN】激安居酒屋「居酒屋それゆけ！鶏ヤロー！松山店」が大街道すぐに登場

株式会社三福ホールディングス

株式会社SANPUKUフューチャー テナントインフォリンク（本社：愛媛県松山市／代表取締役：岡田 剛）は、2025年10月1日オープンの「居酒屋それゆけ！鶏ヤロー！松山店」（松山市二番町）の出店をサポートし、テナント仲介をさせて頂きました。

大衆酒場スタイルで“安い・デカい・ウマい”を提供

「鶏ヤロー！」は全国で人気を集める大衆居酒屋チェーン。看板メニューのメガジョッキドリンクやインパクト抜群の唐揚げなど、“映え”と“コスパ”を兼ね備えた料理がそろっており、学生から社会人まで幅広い世代に親しまれています。

松山店は大街道からすぐという便利な立地で、会社帰りの一杯や友人との集まりなど、気軽に立ち寄れるスポットとして利用できます。

なかでも注目は1杯50円（税抜）のレモンサワー。名物の鶏料理と合わせれば、お腹も心も満たされること間違いなしです。街に新しいにぎわいを生み出すお店として、多くの人でにぎわいそうです。

また、今後も松山をはじめとした地域での店舗展開を検討しており、これからの動きにも期待が高まります。

テナントインフォリンクの強み

株式会社SANPUKUフューチャー テナントインフォリンクでは、飲食店や小売店舗、オフィスなど、お客様のニーズに合わせたテナント物件をご紹介しています。

今回のように全国展開する人気ブランドから、地元で新規開業を目指す個人オーナーまで、幅広いサポート実績があります。

「松山でお店を出したい」「新しい拠点を構えたい」といったご相談はぜひ当社にお任せください。

居酒屋それゆけ！鶏ヤロー！松山店 店舗情報

所在地：愛媛県松山市二番町２丁目４-１０

営業時間：

月～木・祝日 17:00～翌1:00（料理L.O.翌0:00／ドリンクL.O.翌0:30）

金・土・祝前日 17:00～翌5:00（料理・ドリンクL.O.翌4:00）

日曜 17:00～翌1:00（料理L.O.翌0:00／ドリンクL.O.23:30）

定休日：なし

駐車場：なし

株式会社SANPUKUフューチャー 会社概要

【テナントインフォリンク】

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3 三福本社ビル3F

お問い合わせ：089-913-2329

HP：https://www.tenantehime.com/