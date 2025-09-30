フレッツ光新規申込時等の割引の実施について

NTT東日本株式会社

フレッツ光の新規申込時等における各種割引を、2025年10月1日（水）より実施します。

1. 各種割引内容

（1) 「フレッツ・ISDN」、「INSネット64」、「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」、 「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した事業者さまが提供するCATVインターネット接続サービス」より「フレッツ光 クロス」、「フレッツ光 ネクスト」へ移行する場合の工事費等の無料

（2）「フレッツ光」におけるVDSL方式/LAN配線方式から光配線方式へのタイプ変更工事費の割引

（3）「フレッツ 光クロス」新規申込時の月額割引（クロス月額割）

（4）「フレッツ 光ネクスト」「ひかり電話ネクスト」から「フレッツ 光クロス」への品目変更工事費無料

※「フレッツ 光クロス」についてはホームページ（https://business.ntt-east.co.jp/service/flets-hikari/cross/index.html）をご参照ください。各割引内容の詳細については【別紙】「各種割引内容の詳細について」をご覧ください。

2.申込受付期間

2025年10月1日（水）～ 2026年1月31日（土）

【別紙】 各種割引内容の詳細について

（1）「フレッツ・ISDN」、「INSネット64」、「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」、「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した事業者さまが提供するCATVインターネット接続サービス」※1より「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」へ移行する場合の工事費等の無料

《「フレッツ・ISDN」をご利用中のお客さま》1.「フレッツ光」初期工事費について

※1 割引対象の他社CATVサービスはホームページ（https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html）をご参照下さい。

※2 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「屋内配線工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。

工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。

※3 別途契約料880円（税込）が必要です。

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。

*「フレッツ・ISDN」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。

* 「フレッツ・ISDN」1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。

* 本割引の適用には、「フレッツ・ISDN」の解約が必要です。

なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。

*設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。

2.セットアップサービスについて

※4 無線設定については親機1台、子機（Wi-Fi端末、無線LANカード）2台までとなります。

その他の提供条件については、セットアップサービスの利用規約（https://flets.com/osa/setup/agreement.html）をご確認ください。

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。

* 「フレッツ・ISDN」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。

* 「フレッツ・ISDN」 1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。

*対象サービスの回線開通工事と同時にセットアップを行います。

*本割引の適用には、「フレッツ・ISDN」の解約が必要です。

なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。

* 設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。

《「INSネット64」、「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」をご利用中のお客さま》1.「フレッツ光」初期工事費について

※5 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「屋内配線工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。

工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。

※6 別途契約料880円（税込）が必要です。

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。

* 「INSネット64」または「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。

*「INSネット64」または「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」１回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。

*学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。

* 本割引の適用には、「INSネット64」または「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」の休止あるいは解約が必要です。

なお、当社で休止・解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。

設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。

《「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した事業者さまが提供するCATVインターネット接続サービス」※7 をご利用中のお客さま》1.「フレッツ光」初期工事費について

※7 割引対象の他社CATVサービスはホームページ（https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html）に順次、追記させていただきます。

※8 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「屋内配線工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。

工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。

※9 別途契約料880円（税込）が必要です。

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。

*合意した事業者さまが提供するCATVインターネット接続サービスと対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。

* 他社CATVサービス1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。

設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。

（2）「フレッツ光」におけるVDSL方式/LAN配線方式から光配線方式へのタイプ変更工事費の割引

「フレッツ光」VDSL方式/LAN配線方式から光配線方式へタイプ変更をする場合の工事費について、

以下のとおり割引します。

* ひかり電話をご利用中でフレッツ光のタイプ変更後も継続してご利用になる場合、ひかり電話交換機等工事費（1,100円）も無料とします。

※ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）を含みます

申込受付期間：2025年10月1日～2026年1月31日

開通期限 ：2026年7月31日

* 建物状況（配管等）および弊社設備の状況によって、ご利用開始までの期間は異なります。あらかじめご了承ください。

* 上記の工事費は代表的な工事費です。ひかり電話等、オプションサービスをご利用になる場合など、工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。

*お客さま宅内の配線設備等を再利用し、お客さまご自身で回線終端装置等を設置する場合の工事費も本割引の適用により無料となります。

* 移転を伴うタイプ変更工事については対象外です。

* 集合住宅にお住まいで、フレッツ光マンションタイプ（VDSL方式）をご契約のお客さまにおかれましては、通信サービスの品質向上を目的に、フレッツ光マンションタイプ（光配線方式）へ切り替えをお勧めしております。切り替えのお申し込みについては、以下をご確認ください。

https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/change-hikari.html

*申込期間は延長されることがあります。本割引は2020年7月から継続して実施しております。

設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。

（3）「フレッツ 光クロス」新規申込時の月額割引（クロス月額割）

* 「フレッツ 光クロス」についてはホームページ（https://business.ntt-east.co.jp/service/flets-hikari/cross/index.html）をご参照ください。

* 申込受付期間等は延長されることがあります。本割引は2023年6月から継続して実施しております。

* 本割引は「フレッツ光」利用開始日から適用されます。

* 事業者変更のお申し込みにより対象サービスのご利用を開始される場合は割引対象外となります。

* 過去に月額利用料無料、月額利用料割引等の対象となったお客さまは、本割引の適用対象外となる場合があります。

* 月額利用料（税抜）から割引するため、実際の割引額と異なる場合があります。

* 設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。

（4）「フレッツ 光ネクスト」「ひかり電話ネクスト」から「フレッツ 光クロス」への品目変更工事費無料

※10 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「回線終端装置工事費」、「屋内配線工事費」、が本割引の対象となります。工事費については標準的な工事の場合（お客さま宅内の配線設備等を再利用し、お客さまご自身で回線終端装置等を設置する場合）の工事費であり、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。

* 申込受付期間等は延長されることがあります。

* 本割引の適用は、移行前と移行後で「お客さまID(COP＋数字8桁またはCAF+数字10桁)」および契約者が同一である場合に限ります。

*「ひかり電話ネクスト」の交換機等工事費（基本機能）およびその他の交換機等工事費は所定の工事費が加算されます。

* タイプ変更を伴う移転のお申し込みの場合、本割引対象外となります。

*基本工事費加算額等の追加工事費については、所定の工事費が加算されます。

設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合がございます。