古着KING、ビジネスを加速させる初の会員限定イベント「古着KING対面勉強会」を開催

「業界唯一。仕入れゼロ円だから、不安もゼロ。私の暮らしに、ちょっとのプラスを。」をコンセプトに掲げる古着無在庫副業サービス「古着KING」を運営する株式会社SIMPS JAPAN（本社：大阪府八尾市、代表取締役：松木 慎也、以下当社）は、この度「古着KING」の会員様を対象とした初の限定イベントを開催したことをお知らせします。本イベントは、講師を招いた実践型のセミナー形式で実施いたしました。

今回の会員限定イベントは、古着の副業に取り組む方々が、実践的な仕入れスキルを習得していただくことを目的に、以下の内容で実施しました。



・専門講師による講義:

第一部では、古着のトレンドや価値を見抜くためのポイントについて、専門の講師が実践的な講義を行いました。

・倉庫内での仕入れチャレンジ:

第二部では、当社の広大な倉庫を開放し、参加者はチームに分かれて制限時間内にできるだけ多くの良質な古着を仕入れることを競い合いました。講義で学んだ知識をすぐに実践できる形式で、参加者は楽しみながら仕入れのノウハウを習得しました。

本イベントは参加者の皆様から大変好評をいただきました。「実際に商品を手に取って学ぶことができ、オンラインでは得られない貴重な経験だった」「他の参加者とチームで協力することで、新しい発見があった」といったご感想をいただいています。

当社は、今後もこのような実践的なイベントを定期的に開催し、古着ビジネスに取り組む事業者の皆様の成長と業界全体の発展に貢献してまいります。

■株式会社SIMPS JAPAN会社概要

株式会社SIMPS JAPANは、ECコンサルティング事業や物販事業、輸入貿易事業など、幅広い領域で事業を展開しており、特に、古着無在庫転売サービス「古着KING」をはじめ副業・個人事業主向けのECビジネス支援に強みを持っています。

【会社概要】

法人名：株式会社SIMPS JAPAN

代表者：松木 慎也

所在地：〒581-0811大阪府八尾市新家町1-12-3

設立：2009年11月

事業内容：物販事業、業者買取事業、輸入貿易事業、輸入代行事業

コーポレートサイト: https://simps-japan.com/

サービスサイト: https://service.furugi-king.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社SIMPS JAPAN お問合せ窓口

TEL:06-7410-7248

MAIL:info@simps-japan.com