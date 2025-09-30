【明治記念館】“忘年会・新年会の御予約受付中！”　都心の庭園が織りなす冬の情景を楽しみながらの歓談や、趣ある建物で食事を愉しめる贅沢で特別なひとときをお過ごしいただけます

明治記念館

写真はイメージ

明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）では、これから忘年会をご検討される皆様に、ゆとりをもって寛ぎのひとときをお過ごしいただけるよう、ご予算やご要望に応じた立食パーティプランを３つの価格帯でご用意しております。

おすすめは“日本料理と西洋料理の組み合わせ”。当館のパーティプランは、伝統の日本料理と華やかな西洋料理の両方を一度に楽しめるプランをご用意し、幅広い年代や海外のお客様にもご満足いただける内容です。

年末年始の大切な宴は、ぜひ明治記念館をご利用ください。

心を込めたおもてなしとお料理で、皆様の集いを華やかに演出いたします。

【プラン概要】

・ご提供期間：～令和8年12月28日（月）迄

・ご利用人数：20～100名様迄

・お一人様（税サ込）：10,000円/13,000円/15,000円

・プランに含まれるもの：お料理（ブッフェ）・お飲物（フリードリンク）・室料（2時間貸切）

・消費税・サービス料

【和洋折衷メニュー例 \13,000プラン／50名様の場合】

※ご希望により「日本料理」「西洋料理」いずれか単独でのご用意も承ります。

［日本料理］

箸染：胡麻豆腐・季節の白和え・汲み上げ湯葉・茄子和蘭煮・季節野菜のスティックサラダ

前菜：蛤若草焼き・蟹の砧巻き・豚野菜巻き・牛アスパラ巻・穴子棒寿司・磯香細巻き玉子

刺身：鮪焼き霜作り・鯛昆布〆・青利烏賊湯引き

［西洋料理］

シュリンプグラタン・真鯛のポワレ白ワインソース・野菜のローストバーニャカウダ風

カリフラワーとじゃがいものガレット・ロールチキンソテーのトマトソース煮込み

豚肩ロースの醤油クリームソース・一口ステーキマスタードソース

［デザート］

ピースケーキ各種・季節のフルーツグラス

［フリードリンク］

・ビール、ソフトドリンク、デミタスコーヒーに加えて、セレクトドリンクより２種

【セレクトドリンク：日本酒・ワイン・焼酎・ウィスキー】

【ソフトドリンク：アップルジュース・ウーロン茶・コーラ・ジンジャエール】

【お打合せの流れについて】

会合の種類を問わず、経験の豊かさを生かし、

真心をこめて計画段階からイベント当日までお客様をサポートいたします。

01.幹事様と最初の打合せ

宴会の趣旨、ご利用予定人数（男女比率・年齢層）、宴会日（日時）、宴会場の広さ

02.ご宴会スタイルのヒアリング

宴会場のテーブルレイアウト、料理・飲み物、各種演出、記録撮影（写真・記念アルバム・VTR）、備品設置（ステージ、マイク）、人数の確認、会場装飾（装飾花）、模擬店の有無、コンパニオンの手配、看板・パネル、印刷物、お土産・記念品・贈呈用花束、見積書作成

03.約15日～10日前の打合せ

入館時刻、内容確定の見積書作成

04.8日前（最終確認）

料理数の確認、最終人数の確認、当日のスケジュール・式次第の確認

【お問合せ】

明治記念館 法人営業部

TEL：03-3746-7711

【明治記念館について】

https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館のある場所に竣工されました。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で総合結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

レストラン公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/

レストラン公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/

婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/

婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg