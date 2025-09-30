滋賀銀行がオープン勘定系システム「BankVision on Azure」を 中核とした次期勘定系システムの採用を決定
2025年9月30日
滋賀銀行がオープン勘定系システム「BankVision on Azure」を
中核とした次期勘定系システムの採用を決定
【「BankVision on Azure」を提供することで滋賀銀行と目指す姿】
滋賀銀行が目指す「経営戦略を柔軟・スピーディーに実現でき、お客さま起点のサービス提供を支える持続可能性の高い次期勘定系システム」の実現を支援します。
勘定系システムのオープン化とクラウド化を同時に実現できる「BankVision on Azure」と、滋賀銀行の強みである「システム企画力・開発力」と「多様なネットワーク」を掛け合わせることで、滋賀銀行の企業価値向上に寄与します。
「BankVision on Azure」を提供することで、滋賀銀行の企業価値を向上し、お客さまの課題解決や、地域への成長投資を進め、「地域を幸せにする好循環」の創出を支援します。
【今後に向けて】
今後も、地域金融機関のミッションクリティカルなシステムの安定稼働を実現するとともに、地域のお客さまの課題解決に取り組む金融機関のパートナーとして、地域社会へ貢献していきます。
■稼働実績
「BankVision」および「BankVision on Azure」は、他ベンダーの勘定系システムからの更改も 含めて12金融機関で安定稼働し、銀行基幹システムとして高い安全性、堅牢性を確保しています。
1. 2007 年 5 月稼働 百五銀行（三重県津市）
2. 2010 年 1 月稼働 筑邦銀行（福岡県久留米市）
3. 2010 年 5 月稼働 紀陽銀行（和歌山県和歌山市）※2022年10月 BankVision on Azureへ移行
4. 2010 年 5 月稼働 佐賀銀行（佐賀県佐賀市）
5. 2011 年 1 月稼働 山梨中央銀行（山梨県甲府市）※2023年5月 BankVision on Azureへ移行
6. 2011 年 5 月稼働 鹿児島銀行（鹿児島県鹿児島市）
7. 2014 年 1 月稼働 スルガ銀行（静岡県沼津市）
8. 2015 年 1 月稼働 北國銀行（石川県金沢市）※2021年5月 BankVision on Azureへ移行
9. 2017 年 5 月稼働 大垣共立銀行（岐阜県大垣市）
10. 2020 年 9 月稼働 農林中央金庫（東京都千代田区）※2024年7月 BankVision on Azureへ移行
11. 2024 年 5 月稼働 西京銀行（山口県周南市）※BankVision on Azure 上で稼働
12. 2025年 1月稼働 商工組合中央金庫（東京都中央区）
■関連リンク：
・勘定系システム「BankVision」
https://www.biprogy.com/solution/service/bankvision.html
※BankVisionは、BIPROGY株式会社の登録商標です。
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【コア事業での取り組み】
BIPROGY グループが経営方針（2024-2026）で掲げるコア事業戦略として、五つの注力領域を定め、経営資源の集中により高い価値提供を目指します。本ニュースリリースの事業は、「ファイナンシャル領域」における取り組みと位置付けています。BIPROGY グループは、多くのステークホルダーとの共創を通じて、地域経済の活性化を支援し、持続可能な社会の実現を目指します。
※BIPROGY グループ経営方針（2024-2026）
https://www.biprogy.com/pdf/com/managementpolicy2024-26.pdf