StreamFab、「Crunchyroll Downloader」に新たな分析・ダウンロードエンジンを搭載
株式会社DVDFab Softwareは、動画ダウンロードソフト「StreamFab」シリーズにおいて、「Crunchyroll Downloader」の分析およびダウンロードエンジンを大幅に最適化したことを発表いたします。今回のアップデートにより、Crunchyrollで配信される豊富なアニメ作品を、より快適かつ多様な形式で保存できるようになりました。
【背景】
近年、アニメ配信サービスの需要は世界的に拡大を続けており、とりわけCrunchyrollは海外における日本アニメ視聴の代表的なプラットフォームとして成長しています。しかし、インターネット環境に左右されず、オフラインで高画質な映像を楽しみたいというニーズは依然として高く、字幕や音声言語を自由に選択したいという要望も寄せられていました。今回のアップデートは、そうしたユーザーの声を反映し、利便性を大幅に向上させたものです。
【主なアップデート内容】
● 多言語音声のダウンロード対応
● 配信されている複数の音声トラックを選択して保存可能。日本語・英語など、提供される言語を切り替えて楽しむことができます。海外ユーザーや語学学習者にも最適です。
● 外付け字幕（ASS形式）のダウンロード対応
● 字幕を外付けファイルとして保存でき、プレイヤーの設定で自由にオン/オフを切り替えられるため、字幕なしでの視聴も容易です。
● MKV Remux + ASS字幕対応
● ダウンロードした動画をMKVファイルにまとめ、ASS形式字幕を統合可能。編集やアーカイブ用にも適した柔軟な保存方式です。
● ハードサブ版動画の保存
● 字幕を直接映像に焼き付けたバージョンで保存することも可能。字幕ファイルの有無を気にせず、どの環境でも再生できる安定性を提供します。
【今回の改良点の意義】
今回の新エンジンによる改良は、単なる機能追加にとどまりません。分析速度や安定性が向上したことで、以前よりも効率的に動画リンクを検出し、ダウンロードの成功率を高めています。特に長編シリーズや高解像度のアニメ作品を保存する際に、その効果を実感いただけるでしょう。
【今後の展望】
当社は引き続き、ユーザーからのフィードバックを取り入れ、より多くの動画配信サービスに対応した高性能ダウンローダーの開発を進めてまいります。StreamFab Crunchyroll ダウンローダーに関しても、さらなる画質選択機能やメタデータ保存機能の強化など、利便性を追求したアップデートを予定しています。
【製品ページ】：https://streamfab.dvdfab.org/crunchyroll-downloader.htm
