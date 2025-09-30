【重要】StreamFab製品公式サイトURL変更のお知らせ
StreamFabシリーズの製品情報、ダウンロード、サポートページは、より専門的で快適なユーザー体験を提供するため、従来のdvdfab.orgから専用サブドメイン「https://streamfab.dvdfab.org」へ全面的に移転いたしました。
【移転の目的とユーザーへのメリット】
今回の移転は、単なるURL変更ではなく、ユーザーの皆さまにとって利便性の高い環境を整えるためのものです。
● より集中した体験：StreamFab専用サイトとして、製品情報、チュートリアル、サポートが一元化され、必要な情報を素早く見つけられます。
● 分かりやすいナビゲーション：サイト構造をStreamFab製品に特化させることで、目的の情報へのアクセスがより簡単になりました。
● 将来の展望：今回の移転は、今後の新機能やサービス拡張の基盤づくりでもあります。今後のStreamFabの進化にご期待ください。
【行動のお願い】
現在、StreamFab製品の詳細確認や購入、最新版のダウンロードをご希望の方は、必ず新サイトをご利用ください：https://streamfab.dvdfab.org
【安心してご利用いただくために】
● 旧URLにアクセスしても、自動的に新サイトへリダイレクトされますので、閲覧は中断されません。
● お気に入りやブックマークは、新URLへの更新をおすすめします。
● DVDFabアカウント、購入済みのStreamFabライセンス、その他の権利はすべてそのまま安全にご利用いただけます。追加の操作は不要です。
【今後の役割】
従来のdvdfab.orgは引き続き、DVD/Blu-rayやその他動画変換ツールなど、DVDFabの他製品ラインの公式プラットフォームとして運営されます。本移転はStreamFabシリーズのみが対象です。
ユーザーの皆さまにはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、新サイトでのより快適な体験をぜひお楽しみください。引き続きStreamFabをよろしくお願いいたします。
【新サイトはこちら】https://streamfab.dvdfab.org
配信元企業：日進斗金合同会社
