水が磨く郷／第58回 小鹿田焼民陶祭が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330880&id=bodyimage1】
9軒の窯元が大々的に陶器を販売するお祭り、「小鹿田焼民陶祭」が開催されます。日本の音百選に選ばれた「唐臼の音」が響くのどかな里も、この日はたくさんの人出で賑わいます。
両日とも、日田の美味しいグルメやカフェが小鹿田の里に特別出店！
一般社団法人日田市観光協会は、このイベントの情報発信を後援しています。
【日時】令和7年10月11日（土）・12日（日）
9:00～17:00 ※時間は目安
【場所】日田市源栄町皿山（小鹿田焼の里）
【交通アクセス】JR日田駅からバス40分
【問合せ】日田市立小鹿田焼陶芸館 0973-29-2020
【臨時バスの運行】こちら↓
https://www.city.hita.oita.jp/material/files/group/26/mintousaidaiya.pdf
※イベントの開催に伴い、会場周辺道路や駐車場の混雑が予想されます。つきましては、交通渋滞緩和のため、できるだけ 公共交通機関のご利用や乗り合わせにご協力いただき、当日は、交通警備員の指示に従って行動くださいますようお願いいたします。
【主催】小鹿田焼協同組合
「小鹿田焼の里」の情報はこちら↓
https://oidehita.com/archives/304
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
9軒の窯元が大々的に陶器を販売するお祭り、「小鹿田焼民陶祭」が開催されます。日本の音百選に選ばれた「唐臼の音」が響くのどかな里も、この日はたくさんの人出で賑わいます。
両日とも、日田の美味しいグルメやカフェが小鹿田の里に特別出店！
一般社団法人日田市観光協会は、このイベントの情報発信を後援しています。
【日時】令和7年10月11日（土）・12日（日）
9:00～17:00 ※時間は目安
【場所】日田市源栄町皿山（小鹿田焼の里）
【交通アクセス】JR日田駅からバス40分
【問合せ】日田市立小鹿田焼陶芸館 0973-29-2020
【臨時バスの運行】こちら↓
https://www.city.hita.oita.jp/material/files/group/26/mintousaidaiya.pdf
※イベントの開催に伴い、会場周辺道路や駐車場の混雑が予想されます。つきましては、交通渋滞緩和のため、できるだけ 公共交通機関のご利用や乗り合わせにご協力いただき、当日は、交通警備員の指示に従って行動くださいますようお願いいたします。
【主催】小鹿田焼協同組合
「小鹿田焼の里」の情報はこちら↓
https://oidehita.com/archives/304
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
プレスリリース詳細へ