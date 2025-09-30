水が磨く郷／高塚愛宕地蔵尊 献燈祭
高塚愛宕地蔵尊で2025年10月11日（土）12日（日）に献燈祭が開催されます。
三百本以上の和傘、三百五十個の提灯による非日常空間をお楽しみください。
一般社団法人日田市観光協会は、この催しに情報発信の後援を行っています。
【開催日】2025年10月11日（土）・12日（日）
※雨天の場合は中止の可能性あり。
【会場】高塚愛宕地蔵尊
・9：00～和傘・提灯の境内展示
段段露店15店の出店（9時～15時）
・18：00～21：00 和傘・提灯のライトアップ
屋台＆キッチンカーの出店
※11日（土）限定
着物の着付け＆ヘアアレンジブース
詳細は高塚ニナウのInstagramでご確認ください。こちら↓
https://www.instagram.com/ninau_takatsuka/
【お問い合わせ】0973-22－2036（一般社団法人日田市観光協会）
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
