水が磨く郷／竹灯籠オブジェコンテスト
多くの来場者でにぎわう「日田千年あかり」に合わせて「竹灯籠オブジェコンテスト」が開催されます。
あなたの竹灯籠オブジェを披露しませんか？
また、誰でもコンテストへの投票を行うことができますので是非ともコンテスト会場にお越しください。
投票した方へ抽選で日田の特産品やオリジナルグッズを贈呈します!
一般社団法人日田市観光協会は、この取り組みの情報発信を後援しています。
【日時】令和7年11月8日（土曜日）・9日（日曜日）午後6時～午後8時
【会場】港町児童公園
【出展者申込期限】
令和7年10月16日（木曜日）
竹灯籠オブジェコンテスト出展申し込みフォームはこちら
↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDe67P5_haFlLYK0EVftRiueiT8uZh1b73hgQzxrE0WPgKA/viewform
【主催】千年あかり実行委員会
【お問い合わせ】オブジェコンテスト担当：桜木 090-1191-8682
Mail：sennnenakari@gmail.com
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
