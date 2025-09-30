水が磨く郷／桜滝ライトアップ
JR天ヶ瀬駅から徒歩10分の名瀑、桜滝がライトアップされます。
一般社団法人日田市観光協会は、この取り組みの情報発信の後援を行っています。
■期間：2024年10月5日（土）～11月4日（月）
■時間：18：00～21：00
■点灯式：2024年10月5日（土）17：30
■あかりぼうし：天瀬町内の小中学生や喜楽苑が作成した「あかりぼうし」の取り付けを行い、子どもたちと一緒に桜滝ライトアップを盛り上げます。
■JR天ヶ瀬駅から桜滝までをライトアップで彩ります。
■天夜市：天ヶ瀬温泉街や日田市内の飲食店が出店し、「桜滝ライトアップ」を「食」とともに楽しんでもらえる１日限定特別イベント
〇開催日時：１０月５日（土）１７：００～２０：３０
〇開催場所：桜滝駐車場
■主催：天ヶ瀬温泉つなぐ会議
■お問い合わせ：０８０－２１５２－６５６３（天ヶ瀬温泉つなぐ会議 事務局）
