水が磨く郷／天領日田資料館で「みんなの美術館 ～コスモス～」が開催されます。
一般社団法人日田市観光協会は、日田市、日田市教育委員会と天領日田資料館で、日田市所蔵美術品公開展「みんなの美術館～コスモス～」を共催します。
【会場】天領日田資料館（日田市豆田町11-7）
【期間】2025年10月4日～2025年12月23日
【開館時間】9：00～17：00
【休館日】水曜日（水曜日が祝日の場合はその翌日）
【入場料】大人：320円・小人（小中高生）：220円
団体（15名以上）大人：270円・小人：150円
【問合せ】0973-24-6517（天領日田資料館）
0973-22-8442（日田市文化スポーツ振興課）
【主催】日田市、日田市教育委員会 【共催】一般社団法人日田市観光協会
【監修】原茂樹（日田シネマテーク・リベルテ）
