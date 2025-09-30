食卓が華やぐ【金沢箔】つやび カトラリーレスト（金）｜贈り物にも最適な4個セット
加賀百万石の伝統を受け継ぐ「金沢箔」の技術を用いた、上質なカトラリーレスト「つやび（金）」が登場しました。
熟練の職人が一つひとつ丁寧に箔を施すことで生まれる艶やかな輝きは、食卓を華やかに演出し、日常の食事の時間をより特別なものへと高めてくれます。シンプルで洗練されたデザインは、和食器だけでなく洋食器にも自然に馴染み、テーブルコーディネートのアクセントとして幅広く活躍します。
4個セットでのご用意のため、ご家庭での普段使いはもちろん、大切なお客様をお迎えするおもてなしの席、さらには結婚祝いや新築祝いなどのギフトシーンにも最適です。伝統美と実用性を兼ね備えた、贈っても使っても喜ばれる逸品です。
