『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』メインストーリー「神域のフロンティア編　第９章」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、メインストーリー「神域のフロンティア編 第９章 竜と歩み行く者たち」を開催しております。

【イベントPV】https://youtu.be/heBaXIf-L3E(https://youtu.be/heBaXIf-L3E)

本イベントでは、竜憩う＜翼養の島＞を舞台に、エクセリア（CV：丹下桜）をはじめとした竜騎士（ドラグナー）、デネブ（CV：立花日菜）、ヘルモート（CV：武内駿輔）が、迫りくるレッサードラゴンの群れの対処にあたる物語をお楽しみいただけます。

本日より開催されるキャラガチャには、本イベントで活躍するデネブ、エクセリア、ヘルモートが登場いたします。

イベントの開催を記念して、『白猫』公式ストアでは「新イベントキャラ保証」がついたお得な「プレミアムジュエルパック」や本イベントのキャラガチャを通常よりお得に引ける値引券がついた「値引券付きジュエルパック」、通常サイズより大きいスタンプがついた「BIGスタンプ付きジュエルパック」なども販売しております。

さらに、ゲーム外でも様々な展開を実施しております。『白猫』の協力バトルで使用できるスタンプと同じデザインの「LINEスタンプ」の配信を開始したほか、ジュダ、ルカ、ルウシェの新規描きおろしイラストを使用したグッズの販売も決定いたしました。また、ジン、ティナ、エレノア、シャルロットのボイスが搭載されたワイヤレスイヤホンの受注も行っており、まもなく受付を終了いたします。

ゲーム内外でますます盛り上がる『白猫』を、ぜひお楽しみください。

■メインストーリー「神域のフロンティア編 第９章 竜と歩み行く者たち」開催！

●イベントPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=heBaXIf-L3E ]

URL：https://youtu.be/heBaXIf-L3E

●あらすじ

竜憩う＜翼養の島＞に、突如告げられたレッサードラゴン群の襲来予測。

事態への対処のため、エクセリアたちドラグナーとデネブ、ヘルモートたちが訪れた。

迫るレッサードラゴンの群れに、環境の悪化で苦しむ竜たち、暗躍する何者かの影――

この＜竜害＞に潜む因縁が、いま暗闇から牙を剥く！

●開催期間

2025年9月30日（火）16：00～10月31日（金）15：59 予定

〇キャラガチャ登場キャラクター

デネブ（CV：立花日菜）

慈愛の世界出身の竜の巫女。

渦巻く憎悪を克服すると誓っている。

エクセリア（CV：丹下桜）

ドラグナーにして＜竜の国＞の王女。

ラピュセルと一つになり、災厄に立ち向かう。

ヘルモート（CV：武内駿輔）

大魔王時代の鎧＜ドゥルアンキ＞を取り戻した屍者の帝王。覇道への道を着々と進めている。

●開催期間

2025年9月30日（火）16：00～10月14日（火）15：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内で購入するよりもお得にジュエルをご購入いただけます。各ジュエルパックの詳細は、『白猫』公式ストアをご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）

2025年9月30日（火）16：00～10月14日（火）15：59 予定

〇プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「新イベントキャラ保証」など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

〇BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3,600円（税込）

内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、「BIGスタンプ」3個、「EXルーン」2個

〇値引券付きジュエルパック

価格：800円（税込）

内容物：「ジュエル」54個、「無償ジュエル」5個、「50ジュエル値引券」1枚、「EXルーン」1個

■『白猫』のグッズが多数登場！

〇新「LINEスタンプ」登場！

コミュニケーションアプリ「LINE」でご利用いただける「LINEスタンプ」が配信中です。『白猫』の協力バトルで使用可能なスタンプと同じデザインとなっております。日々のお友達とのコミュニケーションに、ぜひご活用ください。

また、後日「LINE着せかえ」の販売も予定しておりますので、楽しみにお待ちください。

販売ページURL：https://store.line.me/stickershop/product/31512435/ja

〇ハロウィンをテーマにした新グッズの販売が決定！

2025年10月31日（金）より、池袋の「eeo Store」にて、ジュダ、ルカ、ルウシェのハロウィン描きおろしイラストを使用したグッズなどを販売いたします。開催に先立ち、eeo Storeオンラインストアでは店舗受け取りの事前予約を受け付けております。ぜひご利用ください。

●店頭販売期間

2025年10月31日（金）～11月14日（金）

●店頭受注予約ページ

https://eeo.today/store/101/title/584?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=20250926_SNP(https://eeo.today/store/101/title/584?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=20250926_SNP)

〇「ラウンドワン」コラボキャンペーン開催中！

現在、全国のラウンドワン91店舗にて、コラボキャンペーンを開催中です。コラボドリンクをご注文いただくと、缶バッジやコースターがもらえるパックを販売しているほか、池袋店および梅田店ではコラボルームも設置しております。また、10月4日（土）より、コラボドリンク購入時にもらえる缶バッジのラインナップが第2弾に変更となります。

●開催期間

2025年11月30日（日）まで

●特設サイトURL

https://www.round1.co.jp/collaboration/shironeko2025/index.html

〇ONKYOコラボイヤホン まもなく受注終了！

現在、「ONKYO DIRECT」にてコラボイヤホンの受注を行っております。ジン、ティナ、エレノア、シャルロット、ハルジオンの5人がデザインされたコラボイヤホンで、今回のために録りおろされたボイスを搭載しております。まもなく受注締切となりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

●受注期間

2025年10月10日（金）15：00まで

●販売ページ

https://onkyodirect.jp/shop/pages/SHIRONEKO_EARPHONE.aspx

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1sr0teqa/

◆公式サイト ：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X ：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。