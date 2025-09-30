富士薬品、埼玉県吉川市と包括連携協定を締結

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2025年9月30日（火）、埼玉県吉川市と健康づくりの推進等に資するため、包括連携協定を締結いたしました。

富士薬品は本協定をもって吉川市と連携し、配置薬販売などの事業活動を通じて、吉川市民の健康づくりに資する以下の5項目に取り組みます。これにより、吉川市の地域活性化に貢献することを目指します。同日、吉川市役所において協定締結式を行いました。

連携協定の5項目

左から、株式会社富士薬品 配置事業本部 配置営業統括部 第2営業部 部長 伊庭 圭之助、埼玉県吉川市 市長 中原 恵人 氏

（１）セルフメディケーションの強化に関する事業

配置薬は「ご契約いただいているお客様のもとへ訪問する（廻商）」という仕組みのビジネスです。また、厚生労働省の定めにより、配置薬販売を行う営業員は、原則として登録販売者（※1）の資格を有しています。この仕組みと営業員の専門知識を生かし、お客様のお宅を訪問した際にOTC医薬品の適正使用の啓発を行い、地域住民のセルフメディケーション（※2）を支援するなど、地域住民の健康意識の向上につながる活動を行います。

（２）健康情報の発信に関する事業

市営イベントへの参加や、健康講座の開催等を通じて、熱中症や夏バテをはじめ季節特有の疾患・事故防止の啓発を目的とした情報提供を行います。また、お客様のお宅訪問時には、対面にてこれらの疾患啓発を行うほか、健康診断の呼びかけやワクチン接種時期をお知らせするなど、健康に関する情報提供を行います。

（３）高齢者等の見守りサービスに関する事業

ご高齢の方のいらっしゃるお宅を訪問した際には積極的な声掛けやお困りごとの相談対応を行うほか、適宜、日常の営業活動を通じて徘徊者等の捜索協力を行うなど、吉川市のご高齢者等の見守りへの協力を行います。

（４）防災・災害対策に関する事業

避難所が開放された場合、吉川市の要請に応じて避難所へ医薬品を無償提供（※3）します。その他、吉川市からの防災・災害対策に関する情報を、営業員が廻商時に地域のお客様へお届けしてまいります。

（５）その他、前条の目的を達成するために必要と認められる事業

上記の他、市営イベントや市の情報発信への協力のほか、日々の営業活動を行う中で、道路破損、不法投棄等の市内における異常を発見した場合、適宜報告するなど、吉川市の安心・安全に資する具体的を行ってまいります。

（※1）登録販売者とは、一般用医薬品（OTC医薬品）の販売に必要な専門資格。医薬品の専門の知識を持ち、薬剤師しか販売できない第1類医薬品を除く一般用医薬品を販売することができます。

（※2）セルフメディケーションとは、自分の健康状態や生活習慣に気を配り、不調の際は市販薬を使って病気の予防・治療にあたること。

（※3）「配置薬」のご契約期間中に被災されたお客様については従前より無償です。

協定の背景

富士薬品は、「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、ひとの元気なくらしを支え続けることを使命に掲げ、配置薬販売をはじめ、ドラッグストア・調剤薬局の展開、医薬品の開発・製造を通じて、地域の人々の生活に寄り添う良質なサービスの提供に努めています。特に配置薬においては、吉川市のご家庭や企業を合わせ現在約1,000軒のお客様にお使いいただいています。そして、昨今では、地方自治体が取り組む地域住民の健康づくりや災害対策を、配置薬販売をはじめ富士薬品の事業活動を通じて支援できると考え、地方自治体との連携協定を推進しています。

一方、吉川市では、まちづくりの指針となる「第6次吉川市総合振興計画（※4）」（計画期間：令和4年度から令和13年度）のもと、将来都市像である「幸せつながる みんなのまち よしかわ」の実現を目指した取り組みを進めています。その取り組みの一つである「支え合う健やかなまちづくり（健康・福祉部門）」では、市民の生涯を通じた健康づくりの推進や、地域で支え合う共生のまちづくりを目指した取り組みが進められています。

そこで富士薬品は、自治体との連携協定の取り組みの一環として、配置薬販売などの事業活動を通じて吉川市の取り組むまちづくりを支援すべく、連携協定の締結に至りました。自治体との連携協定は、これにより30例目、埼玉県の自治体においては7例目の取り組みとなります。

富士薬品は吉川市と連携し、吉川市の発展と市民サービスの向上、それによる地域社会の活性化に貢献してまいります。

（※4）「第6次吉川総合計画」https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,81759,174,859,html

富士薬品について

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医薬品研究開発事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,273店（2025年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/217_1_cf041990b41643322e3dc2b5c8a1340d.jpg?v=202509300557 ]