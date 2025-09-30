¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡Û¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ë70Å¹ÊÞÃ£À®¡ªµÜ¾ë¸©5Å¹ÊÞÌÜ¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹¡×10/1¥ªー¥×¥ó¡¡
µí³Ñ¤Î¥Õー¥É¥³ー¥ÈÀìÌçÅ¹¡ªµ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù¡¦¾ÆÆùÐ§¡£
¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡ª
¡¡¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õー¥É¥³ー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç70Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹¡×¤ò2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï5Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Èµ¤·Ú¤Ë¾ÆÆù¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¾ÆÆù¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Õー¥É¥³ー¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Î¿·Á¯¤Ê¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤ä¡¢Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¾ÆÆùÐ§¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡£¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉô°Ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£½µËö¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä³ØÀ¸¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥¸¥åー¥¸¥åー¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ëÅ´ÈÄ¤«¤é¹á¤ë¾ÆÆù¤¬¡¢¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ë¡È¤´¤Á¤½¤¦»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·Å¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥á¥Ë¥åー¤â¤ªÆÀ¤Ë¤´Äó¶¡¡£ ¥Õー¥É¤È¥»¥Ã¥È¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¡¢À¸¥Óー¥ë¤ÏÄÌ¾ï490±ß(ÀÇ¹þ539±ß)¤¬290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤Ï390±ß(ÀÇ¹þ429±ß)¤¬190±ß(ÀÇ¹þ209±ß)¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾ÆÆù¤È°ì½ï¤Ë°ìÇÕ¡×¤¬¤è¤êµ¤·Ú¤Ë³ð¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤äµÙÆü¤Î¿©»ö¥·ー¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¡£¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ç¤â¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë――¤½¤ó¤Ê¡ÈÆü¾ï¤Î¾ÆÆù¤Î·Á¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾ÆÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·Å¹¾ðÊó¡Û
¡¡µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÄéÄÌ±«µÜÄ®1-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹4F
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§02-2343-6629
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù
¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ£¤òÆü¾ï¤Ç
¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ò¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ»®¤Ç¤´Äó¶¡¡£¥¿¥ì¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¥¸¥åー¥¸¥åーÌÄ¤ë²»¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡×¡Ö¥¥à¥Á¡×¡Ö¥¹ー¥×¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¾å¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¸·ÁªÉô°Ì¡È¥¿¥Æ¥Ð¥é¡É¤ò»ÈÍÑ¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ëÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー
µíÆù¤Èµû²ð¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¥Á¥²¤Ï¡¢Í¾±¤¤¬»Ä¤ë¿É¤µ¤È¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥Ê¥à¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡ª
¡¡¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õー¥É¥³ー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç70Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹¡×¤ò2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï5Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Èµ¤·Ú¤Ë¾ÆÆù¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¾ÆÆù¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Õー¥É¥³ー¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Î¿·Á¯¤Ê¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤ä¡¢Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¾ÆÆùÐ§¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡£¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉô°Ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£½µËö¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä³ØÀ¸¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥¸¥åー¥¸¥åー¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ëÅ´ÈÄ¤«¤é¹á¤ë¾ÆÆù¤¬¡¢¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ë¡È¤´¤Á¤½¤¦»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·Å¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥á¥Ë¥åー¤â¤ªÆÀ¤Ë¤´Äó¶¡¡£ ¥Õー¥É¤È¥»¥Ã¥È¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¡¢À¸¥Óー¥ë¤ÏÄÌ¾ï490±ß(ÀÇ¹þ539±ß)¤¬290±ß(ÀÇ¹þ319±ß)¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤Ï390±ß(ÀÇ¹þ429±ß)¤¬190±ß(ÀÇ¹þ209±ß)¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾ÆÆù¤È°ì½ï¤Ë°ìÇÕ¡×¤¬¤è¤êµ¤·Ú¤Ë³ð¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤äµÙÆü¤Î¿©»ö¥·ー¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¡£¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ç¤â¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë――¤½¤ó¤Ê¡ÈÆü¾ï¤Î¾ÆÆù¤Î·Á¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾ÆÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·Å¹¾ðÊó¡Û
¡¡µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÄéÄÌ±«µÜÄ®1-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀçÂæ¾å¿ùÅ¹4F
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§02-2343-6629
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù
¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Î¿·Á¯¤Ê¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤È¡¢¾ÆÆù¤Î»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¾ÆÆùÐ§¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ß¡¦ÆÚ¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄê¿©¤ÎÂ¾¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¾ÆÆùµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ß¡¦ÆÚ¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄê¿©¤ÎÂ¾¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¾ÆÆùµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ£¤òÆü¾ï¤Ç
¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ò¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ»®¤Ç¤´Äó¶¡¡£¥¿¥ì¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¥¸¥åー¥¸¥åーÌÄ¤ë²»¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡×¡Ö¥¥à¥Á¡×¡Ö¥¹ー¥×¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¾å¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¸·ÁªÉô°Ì¡È¥¿¥Æ¥Ð¥é¡É¤ò»ÈÍÑ¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ëÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー
¢£µí¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©
¡¡¡¡950±ß¡ÊÀÇ¹þ1,045±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹ー¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
»é¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆùÄêÈÖ¤Î¥«¥ë¥Ó¤ò¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦ÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥¥à¥Á¡¢¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£¤Í¤®±öÆÚ¥«¥ë¥Ó¡¦¥¿¥ó¾Æ¤Äê¿©
¡¡¡¡880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹ー¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
¥³¥ê¤Ã¤È¿©´¶¤ÎÆÚ¥¿¥ó¤Ë¥Í¥®¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÆÚ¥«¥ë¥Ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Äê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£»Ý¿É¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ßÐ§
¡¡¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
»é¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Âç¤Ö¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤È¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ï¥é¥ß¤Ë»Ý¿É¥À¥ì¤òÍí¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡950±ß¡ÊÀÇ¹þ1,045±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹ー¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
»é¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆùÄêÈÖ¤Î¥«¥ë¥Ó¤ò¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦ÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥¥à¥Á¡¢¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£¤Í¤®±öÆÚ¥«¥ë¥Ó¡¦¥¿¥ó¾Æ¤Äê¿©
¡¡¡¡880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹ー¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
¥³¥ê¤Ã¤È¿©´¶¤ÎÆÚ¥¿¥ó¤Ë¥Í¥®¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÆÚ¥«¥ë¥Ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Äê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£»Ý¿É¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ßÐ§
¡¡¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
»é¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Âç¤Ö¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤È¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ï¥é¥ß¤Ë»Ý¿É¥À¥ì¤òÍí¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²Äê¿©
¡¡¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
¡¡¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
µíÆù¤Èµû²ð¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¥Á¥²¤Ï¡¢Í¾±¤¤¬»Ä¤ë¿É¤µ¤È¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥Ê¥à¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200