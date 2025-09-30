すれ違うサキュバスラブコメディ『かっこいい俺でいたいのに！』、唯一の愛を失ったクラーケン×身代わりの愛しか知らない青年を描く『ももよのよすが』合冊版が2作同時に全書店配信開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付合冊版『かっこいい俺でいたいのに！』、『ももよのよすが』合冊版を、本日2025年9月30日（火）から、Renta!/DMMブックス/Amazon kindleをはじめとする各電子書店での配信を開始しました。

『かっこいい俺でいたいのに！』

https://comicrouge.jp/detail/orenoni.html

著：砂波チカ（https://x.com/373_ch_ca）

あらすじ

大昔に顕現した悪魔の生き残りが密かに存在する世界。

幸人(ゆきと)はサキュバス家系であることを隠しながら高校生活を送っていた。

ある日、謎の体調不良が続いて授業中に倒れた幸人。

一緒にいた小学生時代からの親友・孝哉(たかや)が保健室に連れて行くも、幸人は孝哉から香る“美味しそうな匂い”に反応し押し倒してしまう。

突如サキュバスの能力が覚醒し理性が飛んだ幸人は、困惑する孝哉に襲い掛かり――

幸人は孝哉を巻き込みたくないと距離を取ろうとするのに、なぜかそばから離れてくれなくて!?

一途崇拝攻め×世話焼きチョロ受け

幼馴染のその先へ…!?すれ違うサキュバスラブコメディ！

【収録内容】

かっこいい俺でいたいのに！ 第1話～第6話

描き下ろし漫画16P収録

【配信日】

■Renta!/DMMブックス/Amazon kindle 他

【書店限定特典】

■全書店共通：描き下ろし1P漫画

■コミックシーモア：描き下ろし1P漫画

■Renta!：描き下ろし1P漫画

■ebookjapan/LINEマンガ：描き下ろし1P漫画

『ももよのよすが』

https://comicrouge.jp/detail/momoyo.html

著：INK（https://x.com/bakuchi_46）

あらすじ

「君に逢いに来たんだよ――」

人間を攫う海獣≪クラーケン≫伝承が残る港町。

家族を亡くし天涯孤独になった青年・リュカは、夜の海で岸辺に横たわる青年・オクトを助ける。

しかし、彼の正体は人ではなく伝承のクラーケンで――…。

優しく甘え上手なオクトとの日々が愛に飢えるリュカの心を満たしていくのだが……。

唯一の愛を失ったクラーケン×身代わりの愛しか知らない青年

幾年を超えた純愛救済ファンタジー

【収録内容】

ももよのよすが 第1話～第6話

描き下ろし漫画4P収録

【配信日】

■Renta!/DMMブックス/Amazon kindle 他

【書店限定特典】

■全書店共通：描き下ろし1P漫画

■コミックシーモア：描き下ろし1P漫画

■Renta!：描き下ろし1P漫画

■ebookjapan/LINEマンガ：描き下ろし1P漫画

■DMMブックス：描き下ろし1P漫画

■ブックライブ：描き下ろし1P漫画

