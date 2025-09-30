アクティブグリルシャッター市場規模、シェア、成長要因およびメーカー 2035
KD Market Insightsは、『アクティブグリルシャッター市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表いたしました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の調査手法を用いて、市場競争を評価し、競合のベンチマークを行い、彼らの市場参入戦略（GTM戦略）を理解しました。
グローバル・アクティブ・グリル・シャッター市場に関する調査報告書によると、同市場は2025年から2035年までの期間において年平均成長率（CAGR）4.1%で成長し、2035年末までに市場規模がUSD 73億ドルの売上高に達すると予測されています。2025年の市場規模はUSD 42億ドルの売上高と評価されています。
アクティブグリルシャッター市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来見通し
市場概要
アクティブグリルシャッター（AGS）市場は、自動車業界における効率性、性能、持続可能性への移行に不可欠な要素です。アクティブグリルシャッターは車両前部に搭載される空力デバイスで、エンジン冷却の必要性に応じて自動的に開閉し、エンジンルームへの空気流入を制御します。これにより、空気抵抗の低減、燃費改善、排出ガス削減が可能になります。
かつては高級車に限定されていたこの技術は、現在では大衆車、ライト商用車（LCV）、さらには電気自動車（EV）にまで拡大しています。燃費および二酸化炭素排出削減に関する規制強化を背景に、世界中の自動車メーカーが新型モデルに標準機能としてAGSシステムを採用しています。
市場規模とシェア
近年、乗用車を中心とした広範な導入により、アクティブグリルシャッター市場は大きく成長しています。欧州と北米が現在市場をリードしており、EUのCO?規制や米国のCAFE基準といった厳格な排出規制が主な要因となっています。アジア太平洋地域、特に中国と日本も、自動車生産拡大とEV普及に伴い、高成長市場として台頭しています。
市場では、乗用車が最大シェアを占め、次いで商用車が続きます。今後はEVやハイブリッド車の重要性が増すと予測され、AGSが空力性能の改善や航続距離延長に寄与すると見込まれています。
成長要因
排出規制と燃費基準 - 政府の規制により、エネルギー効率技術としてAGS採用が推進
EV需要の拡大 - 航続距離延長には空力性能の向上が不可欠
軽量・コンパクト設計 - 材料技術の進歩によりコスト効率が改善し、大衆車にも適用可能
燃費志向の高まり - より高い燃費性能と低排出を求める消費者需要
OEM統合 - 自動車メーカーが設計プラットフォームにAGSを標準搭載
技術革新 - スマートアクチュエータやセンサーの活用で性能と耐久性が向上
持続可能性目標 - 自動車メーカーがカーボンニュートラルを目指し、空力技術を積極採用
市場セグメンテーション
アクティブグリルシャッター市場は、車両タイプ、シャッタータイプ、地域別に分類されます。
車両タイプ別:
