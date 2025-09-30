『城とドラゴン』で新キャラ“ニンジャ （【CV】ニンジャ:森嵜美穂/ 影千代・しのぶー:高岸美里亜/闇助・もず丸:犬丸義貴）”が9月30日（火）19:00より「アバたま」に登場！分身を生んで遠距離攻撃
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、新キャラ“ニンジャ”が9月30日（火）19:00よりゲーム内に登場することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330829&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
9月30日（火）19:00より、新キャラ“ニンジャ（【CV】ニンジャ:森嵜美穂/影千代・しのぶー:高岸美里亜/闇助・もず丸:犬丸義貴）”がアバたまに登場します。コスト1の小型進撃キャラで、遠距離攻撃を得意とします。スキルが発動すると分身を生み出して攻撃！“アーチャー”や“魔法使い”と同じく城の上に配置して迎撃したり、“マツリガミ”に乗せて戦わせたりすることも可能です。登場を記念したログインボーナスでは、「ニンジャのアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムをプレゼント。また、ミッションクリアで「ニンジャのお着替え交換チケット」のほか、「専用ガチドラメダル」や「限定お着替え」などがもらえる「キャラミッション（ニンジャ）」も開催します。さらに“ニンジャ”を使用してクリアを目指す「SP討伐イベント」や、特定のキャラをリーダーに選択して“ニンジャ”たちが占拠した城の奪還を目指す「レア城主」イベントなども同時開催。イベントに参加して、新キャラの登場をお祝いしましょう！
「アバたま」に新キャラ“ニンジャ”が登場！
「アバたま」に新キャラ“ニンジャ”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「野球セット」「ケロケロセット」「板前セット」「ヒーローセット」「黄金セット」の順でお着替えが手に入ります。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330829&id=bodyimage2】
「アバたま」から重複して入手することでお着替えを手に入れることができ、能力がわずかに上昇します。
※能力についてはお着替えを変更しなくても、獲得した時点で数値が累積されパラメータが強化されます
『城ドラ』公式サイトでは「ニンジャ」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/nnj/
「ニンジャ登場ログインボーナス」
9月30日（金）19:00より、ゲームにログインすると、「ニンジャのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる「ニンジャ登場ログインボーナス」を開催いたします。報酬は期間中1日1回、最大15日間プレゼントされます。
【開催期間】2025年9月30日（火）19:00 ～ 10月14日（火）23:59
■配布アイテム
1日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330829&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
9月30日（火）19:00より、新キャラ“ニンジャ（【CV】ニンジャ:森嵜美穂/影千代・しのぶー:高岸美里亜/闇助・もず丸:犬丸義貴）”がアバたまに登場します。コスト1の小型進撃キャラで、遠距離攻撃を得意とします。スキルが発動すると分身を生み出して攻撃！“アーチャー”や“魔法使い”と同じく城の上に配置して迎撃したり、“マツリガミ”に乗せて戦わせたりすることも可能です。登場を記念したログインボーナスでは、「ニンジャのアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムをプレゼント。また、ミッションクリアで「ニンジャのお着替え交換チケット」のほか、「専用ガチドラメダル」や「限定お着替え」などがもらえる「キャラミッション（ニンジャ）」も開催します。さらに“ニンジャ”を使用してクリアを目指す「SP討伐イベント」や、特定のキャラをリーダーに選択して“ニンジャ”たちが占拠した城の奪還を目指す「レア城主」イベントなども同時開催。イベントに参加して、新キャラの登場をお祝いしましょう！
「アバたま」に新キャラ“ニンジャ”が登場！
「アバたま」に新キャラ“ニンジャ”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「野球セット」「ケロケロセット」「板前セット」「ヒーローセット」「黄金セット」の順でお着替えが手に入ります。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330829&id=bodyimage2】
「アバたま」から重複して入手することでお着替えを手に入れることができ、能力がわずかに上昇します。
※能力についてはお着替えを変更しなくても、獲得した時点で数値が累積されパラメータが強化されます
『城ドラ』公式サイトでは「ニンジャ」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/nnj/
「ニンジャ登場ログインボーナス」
9月30日（金）19:00より、ゲームにログインすると、「ニンジャのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる「ニンジャ登場ログインボーナス」を開催いたします。報酬は期間中1日1回、最大15日間プレゼントされます。
【開催期間】2025年9月30日（火）19:00 ～ 10月14日（火）23:59
■配布アイテム
1日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：ニンジャのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個