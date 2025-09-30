2025年11月グランドオープンのReFa GINZAにて ReFa初となるフレグランスが登場。

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、ブランド初となるフレグランス商品を3つのブランドラインより発売することをお知らせいたします。2025年11月15日(土)にグランドオープンする、ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」での先行発売を予定しています。

商品開発の背景

ReFaがブランドビジョンに掲げる“VITAL BEAUTY for ALL”。「香り」というのは、お客様に一体化しながら常に寄り添い、心にまで直接的に働きかける存在です。朝出かける前に、夜のリラックスタイムに、どんなときにでもただ噴きかけるだけで人の心を満たし、自分らしさを引き出し、その日一日の生きる勇気をくれる、まさに私たちが考える、VITAL BEAUTYの世界により深みを与え、立体感を与える商品だと考えています。すべての人がより豊かに、内なる光を輝かせ、幸せになることを目指し、ReFaのフレグランスが誕生しました。

開発パートナー

ヴェ・マン・フィス香料株式会社

フランスで150年以上の歴史を誇る、香料業界のレジェンド。1871年に、Victor MANEが南フランスでオレンジフラワーの採取と蒸留によるビジネスをスタートし、そのノウハウとコミットメントが第5世代まで継承されている、ファミリーカンパニー。自然、伝統、そしてテクノロジーを融合させたマテリアルと創造性に富んだ調香技術をもつ。

エバリュエーター 大川幸恵 氏

ReFaのフレグランスのディレクションをすべて担当。20年以上となるフレグランス開発の経験をもとに、ヴェ・マン・フィス香料株式会社のトップエバリュエーターとして開発チームを指揮する。定期的にフランスや中国をはじめ世界中を訪れ、最新情報をキャッチし続けることで、ブランドニーズに最適な提案を実現。国内外において数多くのプロジェクトを担当し、新商品を送り出している。

大川幸恵 氏コメント

開発にあたり、ReFaの全製品を改めて学び直す中で感じたのは、ReFaが追求しているのは単なる表面的な美しさではないということ。体の内側から生命力を呼び起こし、活力を与える力がある。そして、そのプロダクトデザインは、視覚的にも心をうるおす美しさに満ちている。家電や美容品の枠を超え、本質的な「美」を届けようとするReFaの姿勢に深く共感し、丁寧に時間をかけてこの香りをつくり上げました。これは装うための香水ではなく、その人本来の魅力を引き出し、よりいっそう輝かせるための香り。ReFaの哲学そのものを香りで表現したのが、ReFaのフレグランスです。

■ 商品ラインナップ

ReFa GINZA発、3つのブランドラインからアイテムをリリース

ReFa THE PERFUME

「私を私らしく輝かせる光の香り」をコンセプトに、3つの香りを展開。素肌や体温に混ざり合い、その人にどこまでもなじみ、自分だけの香りとして、みずみずしく立ちのぼるよう調香されています。その人を想うとき、輝きとともに存在感が目に浮かぶようなまぶしい美しさの印象を残す、ReFaの美へのアティチュードがつまったフレグランスです。

ReFa THE PERFUME

価 格：15,400円（税込）

内容量：75mL

発売日/販売：2025年11月15日（土）、ReFa GINZAにて先行発売。

ReFa THE PERFUME HAIR MIST

価 格：5,500円（税込）

内容量：30mL

発売日/販売：2025年11月15日（土）、ReFa GINZAにて先行発売。

ReFa HEART FRAGRANCE

ReFa HEARTを代表する商品「ReFa HEART BRUSH」のカラーをコンセプトにした５つの香りは、日々の何気ない一瞬に、気持ちがふわりと浮き立つ幸せを感じさせます。カラーイメージとリンクするよう調香されており、その日の気分や個性に合わせて自分やギフトする相手にぴったりの香りをお選びいただけます。

ReFa HEART FRAGRANCE

価 格：9,350円（税込）

内容量：50mL

発売日/販売：2025年12月、 ReFa GINZAにて先行発売。

ReFa HEART HAIR FRAGRANCE

価 格：4,950円（税込）

内容量：30mL

発売日/販売：2025年12月、ReFa GINZAにて先行発売。

NEW BRAND LINE ITEM

※2025年11月15日情報公開予定

■「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」について

ReFa GINZAは、2025年11月15日（土）、上質な文化が息づく銀座に誕生するReFaブランド史上最大の旗艦店です。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した本店舗から、世界に向けてブランドを発信してまいります。

グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーを追加導入。さらに、新たに4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーと、100の新アイテム※を世界最速でGINZAから発売いたします。

■「ReFa GINZA」公式HP：https://ginza.refa.net/

■「ReFa GINZA」公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_ginza/

※オープンから３か月間の発売アイテム数

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/