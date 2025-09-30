発酵ごはんとクラフトドリンク 蔵藍（くらん）がイオンモール仙台上杉に10月オープン

勝花藏株式会社日替わり数量限定 発酵定食

2025年10月8日（水）、イオンモール仙台上杉に『発酵ごはんとクラフトドリンク 蔵藍（くらん）』がオープンします。仙台駅ナカの都市型マイクロ酒蔵「SENDAI STATION BREWERY Fermenteria（ファーメンテリア）」のチームが手がける新しい飲食ブランドとして、発酵食を通じて心身を整え、日常に寄り添う「間（ま）」を提供。ランチ・カフェ・ディナー・帰り道の一杯まで、いつ来てもほっとできる“家”のような場所を目指します。

・SENDAI STATION BREWERY Fermenteriaの姉妹ブランド：

Fermenteriaが思い描く“理想の蔵元の母屋”を形にした、上杉に“ただいま”と言える居心地の良い空間。

・昼と夜で表情を変える発酵の食卓：

昼＝心とからだを整える発酵ごはん／発酵で暮らしのリズムを整える。

夜＝夜に嗜む発酵×クラフト／発酵つまみとクラフトの一杯。

・酒蔵直送の“できたて”体験：

駅ナカの蔵から毎朝届く造りたてのクラフトサケ。サケベイビーやノンアル糀ドリンクなど、さまざまな飲み比べセットをご用意。まるで酒蔵にいるような臨場感をお届けします。

蔵藍のこころ（コンセプト）

かつて上杉には酒蔵がありました。

蔵は、発酵と人々の暮らしが息づく場所。

四季の移ろいとともに仕込みを重ね、人々が集まり、物語を分かち合ってきました。

そこにあるのは、今では少し贅沢に思えるけれど、かつては当たり前だった丁寧な暮らしの記憶。

蔵藍は、その原風景を受け継いだ “蔵元の食卓” です。

どの時間に訪れても、暮らしのリズムを整え、心をゆるめる「間（ま）」が、いつもここに。

発酵ごはん

日本の食を支えてきた「発酵」で、暮らしのリズムを整える。

昼は、心とからだを整える発酵ごはん。

夜は、発酵つまみとクラフトの一杯を嗜む。

旬の食材と発酵を掛け合わせ、からだにやさしいごはんをお届けします。

クラフトドリンク

仙台駅ナカ酒蔵 SENDAI STATION BREWERY Fermenteria（ファーメンテリア）

仙台駅ナカで毎日酒造りし、その場で生まれる“本物の造りたて”という幻の味わいを届ける、新発想の都市型マイクロ酒蔵です。

目指したのは、タンク内でぷくぷくと発酵している吟醸もろみの「あの味」。

造り手のみぞ知る、発酵の生命力を宿した“お酒のベイビー期”の味わいにインスピレーションを得て生まれたクラフトサケ「サケベイビー」は毎朝ファーメンテリアから蔵藍へお届けられます。

まるで蔵の中にいるかのような体験をお楽しみください。

店舗情報

店名：発酵ごはんとクラフトドリンク 蔵藍（くらん）

住所：〒981-0914 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1-1イオンモール仙台上杉１階 Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/QWx6HTyKLinerW9K9?g_st=ipc)

グランドオープン：2025年10月8日（水）

営業時間：11:00-22:00

電話：022-725-8501

店休日：施設に準ずる

公式Instagram：https://www.instagram.com/clan.ferment/

メニュー一例

順次テイクアウトも開始発酵おでん

上品な貝出汁をベースに、塩糀で旨みをを引き出しました。

定番のネタから出汁がたっぷり染みた豆腐がご飯の上でほろりとほどける「とうめし」やリゾット巾着など蔵藍オリジナルアイテムも。

蔵藍御膳

腸を元気にするには、ひとつの菌だけでなく“菌の多様性”が大切。

野菜などの栄養素もバランス良く、熟成の知恵と発酵の力で旨味を引き出した至福の一膳です。

毎日の腸活を、美味しく、楽しく。

蔵藍御膳 1500円税込 発酵小鉢八種 、香物 、ご飯、汁物発酵カクテル（ノンアルあり）600円税込～発酵カクテル（ノンアルあり）

白糀レモンサワー、糀モヒートなど、お酒が飲める人も飲めない人も楽しめる発酵クラフトドリンクも各種ご用意。

勝花藏株式会社代表取締役 伊澤優花店名「蔵藍／CLAN」について 蔵藍代表 伊澤優花

店名『蔵藍（くらん）』の英語表記に CLAN を選びました。蔵は人が集い、手仕事と発酵の営みが息づく拠り所。藍は発酵によって生まれる日本の伝統色で、時間とともに深く澄み、広がり、育つ色です。私たちは、この二つの言葉に“食卓を囲む共同体”という願いを重ねています。

CLAN は英語で「広義の家族・一族」を意味し、現代では血縁を超えた、共に歩む仲間やコミュニティを指す言葉としても用いられます。Sendai Clan のように「藩」の訳に用いられることもあり、土地に根ざしたつながりと、面として広がる連帯のイメージを想起させます。私たちはこの語に、開かれた"みんなの食卓”という理想を重ねました。 『蔵藍』の食卓には、お客さまも生産者も近隣の皆さまも、つくり手である私たちも、同じ輪の中で出会い、交わる景色を思い描いています。仙台駅ナカ酒蔵 Fermenteria から届く造りたての一杯と、旬と糀を重ねたからだにやさしい一膳を囲みながら、代々この街と歩んできた方も、新しく暮らしを始める方も、訪れた方も、自然に輪に入っていける場所に。発酵＝共創が生む新しい価値を合言葉に、ここ上杉で、藍の色のように静かに、強く、広がるつながりを紡いでまいります。

勝花藏株式会社

SENDAI STATION BREWERY Fermenteria（ファーメンテリア）

【所在地】宮城県仙台市青葉区中央1丁目1-1 仙台駅１F tekute dining

【電話番号】022-797-0885（受付時間：10:30～20:30）

【問い合わせ先】team@shokagura.com

【ホームページ/オンラインショップ】https://www.fermenteria.co

【Instagram】https://www.instagram.com/sakebabysendai

【X(旧Twitter)】https://x.com/SakeBabySendai