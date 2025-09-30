新サービス開始のお知らせ「フレキシブル小ロットプラン」提供開始！～30枚から、複数デザインを自由に分割できるオリジナルグッズ制作～
「ノベルティガレージ」（https://novelty-garage.com/）を運営する株式会社アイザ（所在地：茨城県稲敷市、代表取締役：關川 忍）は、オリジナルグッズ制作における新サービス「フレキシブル小ロットプラン」を開始いたしました。
本サービスは、DTF（Direct to Film）プリント技術を活用し、最小ロット30枚から複数デザインを自由に分割して発注できる仕組みを採用。従来の「デザインごとに最小ロットが必要」という課題を解決し、スポーツチーム、イベント主催者、法人の販促担当者にとって効率的かつ低リスクなグッズ制作を可能にします。
【背景】
スポーツ団体やイベント企画会社、企業の販促担当者からは、次のような声が寄せられていました。
・最低ロットが多すぎる：人気選手や新人選手ごとにバリエーションを作りたいが、1デザインにつき30枚以上必要で予算が膨らむ
・在庫リスクが大きい：どのデザインが売れるか分からない中で、多品種展開が難しい
・複数デザインが作りにくい：ロットの縛りで柔軟なラインナップ展開が困難
これらの課題を解決するために、当社はDTFプリントを活用した柔軟な小ロット生産サービスを開発しました。
【サービス概要】
・名称：「フレキシブル小ロットプラン」
・対応商品：Tシャツ、トートバッグ、サコッシュ
・最小ロット：各商品30枚～
■特徴
1.複数デザイン分割可能：最小ロット30枚を複数デザインに自由に分割可能。例）主力選手は10枚、新人は5枚、個別デザイン5種類×6枚＝合計30枚など、柔軟な配分で発注可能。
2.フルカラープリント対応：DTFプリントにより、写真やグラデーションなどのフルカラーデザインも高精細に再現可能。
3.短納期対応：通常1～2週間、特急対応も可能。試合やイベントスケジュールに合わせた納品が可能。
4.在庫リスク削減：必要なデザインを必要な数だけ制作できるため、余剰在庫を最小限に抑制。
【他社との比較例】
従来はデザインごとに最小ロットが必要でしたが、本プランでは同じ枚数で複数デザインが可能です。
・他社（A社）：最小ロット30枚 × 3種類＝90枚必要 → 合計133,584円
・フレキシブル小ロットプラン：30枚で3デザイン対応 → 合計35,850円
→同じ30枚でも3種類のデザインを制作可能、コストは約1/3に削減
【今後の展開】
当社では、今後も対象商品を拡大し、法人イベント、周年記念、スポーツチーム物販など、さまざまな場面でのオリジナルグッズ展開を支援してまいります。
小ロットから安心して試せるプランとして、新規グッズ開発やテストマーケティングにも最適です。
▼サービスの詳細はこちら
https://novelty-garage.com/column/flexible-smallplan/
▼ノベルティガレージ WEBサイト
https://novelty-garage.com/
茨城県稲敷市羽賀1795-2
TEL:0120-341-171
配信元企業：株式会社アイザ
