みに隊士 竈門炭治郎＆冨岡義勇が淡路島「ニジゲンノモリ」に降臨！ みに隊士とのグリーティング＆撮影会を開催しました！
2025年9月27日（土）、淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾特別企画「みに隊士グリーティング＆撮影会」が開催され、みに隊士の竈門炭治郎と冨岡義勇が登場。多くのファンが、フォトスポットでの撮影や交流を楽しみ、会場は笑顔と熱気に包まれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330870&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330870&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330870&id=bodyimage3】
撮影会ではお子様から大人まで多くの方にご参加いただき、みに隊士の竈門炭治郎と冨岡義勇が登場すると、会場から大きな歓声が上がり大盛り上がりとなりました！
撮影会を体験したお客様のコメント
「関東からコラボイベントに参加するために旅行を計画していたところ、ちょうどみに隊士のグリーティングが開催されていると知りました。前日にはナイトウォークにも参加し、作品の世界に入り込んだようでとてもリアルで、夢の無限列車にも乗れ大興奮。みに隊士にも会えて大満足な旅行です！」
「第1弾からニジゲンノモリのアニメ『鬼滅の刃』コラボイベントに参加していますが、初めてみに隊士に会えると聞き駆けつけました！コラボイベントも楽しみながら、大好きな炭治郎に会えたことが本当に嬉しかったです。」
アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾も、残り3か月を切りました。昼と夜で異なる2つのアトラクションに加え、コラボフードやコラボグッズも豊富に揃えており、最後まで夢中になれる体験が待っています。
アニメ『鬼滅の刃』の世界を全身で体験できるニジゲンノモリで、最高の思い出を作ろう！
■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネルが設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
営業時間：
（1）18：00～22：00（最終受付20：30）
（2）10：00～18：00（最終受付16：30）
※営業時間は季節に応じて変わります
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
