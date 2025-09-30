結婚祝いに最適！「Newローズバッドプレミアム バニー」が祝福の想いを届ける
愛らしいバニーが純白のドレスをまとい、祝福の想いを込めて寄り添う――。
プティルウの「Newローズバッドプレミアム バニー」は、結婚祝いにふさわしい特別なギフトです。ふわふわの手触りと上品なローズバッドの装いは、新しい人生の門出を迎える二人に永遠の愛と幸せを願う気持ちを表現。
高級感のある化粧箱入りで、贈られた瞬間から心に残るプレミアムな一品。インテリアとしても楽しめ、長く寄り添う「幸せのお守り」としても人気を集めています。
大切なご友人やご家族への結婚祝い、ウェディングのサプライズギフトにぜひご利用ください。
「結婚祝い」Newローズバッドプレミアム バニー
https://naire-shop.com/naire-petitloup-315417/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330847&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プティルウの「Newローズバッドプレミアム バニー」は、結婚祝いにふさわしい特別なギフトです。ふわふわの手触りと上品なローズバッドの装いは、新しい人生の門出を迎える二人に永遠の愛と幸せを願う気持ちを表現。
高級感のある化粧箱入りで、贈られた瞬間から心に残るプレミアムな一品。インテリアとしても楽しめ、長く寄り添う「幸せのお守り」としても人気を集めています。
大切なご友人やご家族への結婚祝い、ウェディングのサプライズギフトにぜひご利用ください。
「結婚祝い」Newローズバッドプレミアム バニー
https://naire-shop.com/naire-petitloup-315417/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330847&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ