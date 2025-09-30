【札幌三越】老舗キルトスカートブランド「O′NEIL of DUBLINE」期間限定のポップアップストア開催
10月1日(水) → 10月14日(火) の期間、
伝統的なキルトスカートを展開する老舗アイルランドブランド
「O'NEIL of DUBLINE」のポップアップストアが
札幌三越本館2階 プロモーションII にて登場。
秋冬コーディネートの主役として活躍する、
アイルランド産の上質なウーステッドウールが使われたキルトスカートを多数展開します。
◼︎ O'NEIL of DUBLINE〈 オニール オブ ダブリン 〉
1850年代からアイルランドの首都ダブリンで、
民族衣装であるキルト製品を作り続けている名門ファクトリーブランド。
時代に左右されないクラシカルなキルトスカートは
いつまでも長くそばに置けるアイテムとして、長年愛され続けています。
■本イベント注目モデル
今回主に展開するのは、
アイルランドの誇る最高級ウール「ウーステッドウール」が使用されたキルトスカート。
ウーステッドウールは、「呼吸をするウール」と言われており
春夏には涼しく、秋冬にはしっかりと暖かい素材のため一年中着られるモデルです。
O'NEIL OF DUBLIN ウーステッドウール100％ Wワイドベルト
重厚感のある太めの本革レザーベルト２本がポイントの
Wベルトモデル。
コーディネートを一気に引き締めてくれる、まさに主役級のスカート。
両サイドのレザーベルトは最大8cmの調整が可能。
また、上下のベルトでも個々にサイズ調整ができるため、自分サイズに合わせやすくなっています。
BARROW（バロウ）
特に注目したい、こちらの「BARROW」の柄は当店だけのオリジナル。
大ぶりなチェック柄ながらネイビー×ブラウンの配色が大人っぽい仕上がり。
様々なコーデに着回しが効きやすく、今秋ぜひ手に入れておきたいデザインです。
見るだけで心躍る、多彩なバリエーションのタータンチェックたち。
トラッドファッション好きは見逃せないイベントです。
■イベント概要
O'NEIL of DUBLINE
『オニール オブ ダブリン ポップアップストア』
♦︎ 開催日時：2025年 10月1日(水) → 10月14日(火)
♦︎ 会場：札幌三越本館2階 プロモーションII
♦︎ 営業時間：午前10時～午後7時
但し本館地下2階から1階、および北館は午後7時30分まで。
本館10階は午後8時まで。
♦︎ TEL：(011)271-3311
札幌三越 ホームページ
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html(https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html)
