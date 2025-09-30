【札幌三越】老舗キルトスカートブランド「O′NEIL of DUBLINE」期間限定のポップアップストア開催

10月1日(水) → 10月14日(火) の期間、


伝統的なキルトスカートを展開する老舗アイルランドブランド


「O'NEIL of DUBLINE」のポップアップストアが


札幌三越本館2階 プロモーションII にて登場。



秋冬コーディネートの主役として活躍する、


アイルランド産の上質なウーステッドウールが使われたキルトスカートを多数展開します。



◼︎ O'NEIL of DUBLINE〈 オニール オブ ダブリン 〉



1850年代からアイルランドの首都ダブリンで、


民族衣装であるキルト製品を作り続けている名門ファクトリーブランド。


時代に左右されないクラシカルなキルトスカートは


いつまでも長くそばに置けるアイテムとして、長年愛され続けています。



■本イベント注目モデル


今回主に展開するのは、


アイルランドの誇る最高級ウール「ウーステッドウール」が使用されたキルトスカート。



ウーステッドウールは、「呼吸をするウール」と言われており


春夏には涼しく、秋冬にはしっかりと暖かい素材のため一年中着られるモデルです。





O'NEIL OF DUBLIN ウーステッドウール100％ Wワイドベルト



重厚感のある太めの本革レザーベルト２本がポイントの


Wベルトモデル。



コーディネートを一気に引き締めてくれる、まさに主役級のスカート。


両サイドのレザーベルトは最大8cmの調整が可能。


また、上下のベルトでも個々にサイズ調整ができるため、自分サイズに合わせやすくなっています。







BARROW（バロウ）



特に注目したい、こちらの「BARROW」の柄は当店だけのオリジナル。


大ぶりなチェック柄ながらネイビー×ブラウンの配色が大人っぽい仕上がり。


様々なコーデに着回しが効きやすく、今秋ぜひ手に入れておきたいデザインです。








見るだけで心躍る、多彩なバリエーションのタータンチェックたち。


トラッドファッション好きは見逃せないイベントです。




■イベント概要





O'NEIL of DUBLINE
『オニール オブ ダブリン ポップアップストア』



♦︎ 開催日時：2025年 10月1日(水) → 10月14日(火)


♦︎ 会場：札幌三越本館2階 プロモーションII


♦︎ 営業時間：午前10時～午後7時


但し本館地下2階から1階、および北館は午後7時30分まで。
本館10階は午後8時まで。


♦︎ TEL：(011)271-3311



札幌三越 ホームページ


https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html(https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html)



※掲載画像はイメージです。




