【札幌三越】老舗キルトスカートブランド「O′NEIL of DUBLINE」期間限定のポップアップストア開催

10月1日(水) → 10月14日(火) の期間、

伝統的なキルトスカートを展開する老舗アイルランドブランド

「O'NEIL of DUBLINE」のポップアップストアが

札幌三越本館2階 プロモーションII にて登場。

秋冬コーディネートの主役として活躍する、

アイルランド産の上質なウーステッドウールが使われたキルトスカートを多数展開します。

◼︎ O'NEIL of DUBLINE〈 オニール オブ ダブリン 〉

1850年代からアイルランドの首都ダブリンで、

民族衣装であるキルト製品を作り続けている名門ファクトリーブランド。

時代に左右されないクラシカルなキルトスカートは

いつまでも長くそばに置けるアイテムとして、長年愛され続けています。

■本イベント注目モデル

今回主に展開するのは、

アイルランドの誇る最高級ウール「ウーステッドウール」が使用されたキルトスカート。

ウーステッドウールは、「呼吸をするウール」と言われており

春夏には涼しく、秋冬にはしっかりと暖かい素材のため一年中着られるモデルです。

O'NEIL OF DUBLIN ウーステッドウール100％ Wワイドベルト

重厚感のある太めの本革レザーベルト２本がポイントの

Wベルトモデル。

コーディネートを一気に引き締めてくれる、まさに主役級のスカート。

両サイドのレザーベルトは最大8cmの調整が可能。

また、上下のベルトでも個々にサイズ調整ができるため、自分サイズに合わせやすくなっています。

BARROW（バロウ）

特に注目したい、こちらの「BARROW」の柄は当店だけのオリジナル。

大ぶりなチェック柄ながらネイビー×ブラウンの配色が大人っぽい仕上がり。

様々なコーデに着回しが効きやすく、今秋ぜひ手に入れておきたいデザインです。



見るだけで心躍る、多彩なバリエーションのタータンチェックたち。

トラッドファッション好きは見逃せないイベントです。

■イベント概要

O'NEIL of DUBLINE

『オニール オブ ダブリン ポップアップストア』

♦︎ 開催日時：2025年 10月1日(水) → 10月14日(火)

♦︎ 会場：札幌三越本館2階 プロモーションII

♦︎ 営業時間：午前10時～午後7時

但し本館地下2階から1階、および北館は午後7時30分まで。

本館10階は午後8時まで。

♦︎ TEL：(011)271-3311

札幌三越 ホームページ

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html(https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html)

※掲載画像はイメージです。



