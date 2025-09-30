ダミアーノ・ダヴィド、自身のワールドツアーでヴァレンティノを着用
アーティストのダミアーノ・ダヴィド (Damiano David) が、2025年9月よりスタートした自身のワールドツアーで、ヴァレンティノ (Valentino) のルックを身にまといパフォーマンスを披露しました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
2025年9月13日（土）、ベルリンで開催された公演にて、クリエイティブ ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレ (Alessandro Michele) が彼のために特別にデザインしたヴァレンティノのルックを着用しました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
ファーストルックでは、深いネックラインが特徴のブラックのシルクシャツとワイドレッグパンツを着用。ヴァレンティノ ガラヴァーニ (Valentino Garavani) のベルトとブーツでスタイルを完成させました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
セカンドルックでは、ブラックにオーカーのポルカドットをあしらったシャツとスカーフ、マゼンダカラーのワイドレッグパンツをあわせ、ヴァレンティノ ガラヴァーニのブーツでスタイルを完成させました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
サードルックでは、グレーのシルクシャツと千鳥格子のワイドレッパンツに、ヴァレンティノ ガラヴァーニのベルトとブーツを合わせたスタイルで登場しました。
2025年9月27日（土）にパリのアディダス・アリーナで開催された公演でも、アレッサンドロ・ミケーレによるヴァレンティノのカスタムルックを着用しました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
ファーストルックではブラックのピークドラペルのダブルブレストジャケットとパンツに、ブラック×グリーンのドット柄をあしらったスカーフ付きのシャツを合わせ、ヴァレンティノ ガラヴァーニのブラックのベルトとブーツでルックを完成させました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
セカンドルックでは、バターカラーのシルクシフォンブラウス、アイボリーのサテンパンツにヴァレンティノ ガラヴァーニのブーツを合わせました。
ダミアーノ・ダヴィド (Damiano David)
サードルックでは、ライトブルーのポプリンシャツ、ブラックのマイクロポルカドットをあしらったバーガンディーカラーのフリンジ付きスカーフ、アイボリーのパンツに、ヴァレンティノ ガラヴァーニのブーツを着用しました。
@MaisonValentino
#ValentinoCustom