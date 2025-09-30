BITPOINT、法人の暗号資産活用をワンストップ支援

株式会社ビットポイントジャパンBITPOINT、法人の暗号資産活用をワンストップ支援

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、暗号資産交換業を営む株式会社ビットポイントジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中田 健、以下「当社」）は、国内3位※のビットコイン保有実績を有する株式会社リミックスポイント（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：高橋 由彦、以下「リミックスポイント」）と連携し、法人顧客向けの暗号資産の取引・保管（カストディ）・活用をワンストップで支援するサービスを強化するとともに、法人専用の新プランを提供開始しました。

※データ出典：Bitcoin Treasuries 2025年9月1日時点の情報です。

■連携の背景と狙い

近年、ビットコインを戦略的に保有する「ビットコイン・トレジャリー企業」の動きが国内外で加速する中、法人による暗号資産の活用は、会計・税務・ガバナンス・運用など多面的な対応が求められています。

当社は、SBIグループの暗号資産事業中核会社として、国内有数のセキュリティ体制・税務対応サポート※・OTC取引実績を有しており、法人向けに最適化された高度なインフラを提供しています。

※当社は税務代理や申告書作成は行いません。本サービスは「期末時価評価課税の適用除外サービス」に関するサポートを指します。

一方、リミックスポイントは、2024年よりビットコインを戦略的資産と位置づけて積極的に保有し、国内上場企業中3位の保有枚数を記録し、注目を集めています。

今回の連携により、両社はそれぞれの強みを活かし、法人による暗号資産の保有・活用・収益化を一気通貫で支援する体制を構築します。

加えて、今後はビットコインの運用を通じて利回りを得る「ビットコインインカム事業」についても共同で検討し、ビットコインを活用した新たな収益機会の創出も目指してまいります。

■法人向けの多種多様なサービス新設

本連携にあわせて、ビットポイントでは、リミックスポイントとの協議のもと、法人向けサービスの設計に着手しました。

具体的には、以下のような特典・支援内容を提供予定です。

- 取引・保管における専任サポートの無償提供- 暗号資産の期末時価評価課税の適用除外スキームに関する個別設計支援および無償提供- ビットコイン運用（インカム）における特別年率の優遇適用- ETHやSOL等のステーキングサービスの無償提供- 社内報告用の専用レポート無償提供

なお、本サービスは原則として、お預かり資産5,000万円以上の法人のお客様が対象となる予定です。

※今後の暗号資産のご購入やご入金などにより、上記条件を達成見込みであると当社が判断した場合なども含みます。

※当社所定の審査の結果、お申込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

■今後の展望

今後、両社のニーズに合わせたサービスの共同開発・提供を進めるとともに、暗号資産による資産形成・資本政策の多様化を支援するパートナーシップを拡大してまいります。

■BITPOINTのサービスについて

【会社概要】

- 安心・安全の取引・保管体制BITPOINTは国内最大級の金融グループであるSBIグループの暗号資産交換業者としてのノウハウとセキュリティ体制を活用し、安心できる取引・保管サービスを提供します。- 法人顧客向けの充実したサービス法人のお客さま向けに、以下のようなサービスを提供しております。お客さまのニーズに併せ、経験豊富な専任担当者がサポートいたします。・機動的なOTC取引・充実のステーキングサービス・期末時価評価課税の適用除外サービス・暗号資産の活用支援サービス（ビットコイン優遇条件など）・経験豊富な専任担当者- 期末時価評価課税の適用除外サービス法人のお客さまが保有する暗号資産につき、1年以上移転制限（ロック）をかけるなど一定の条件の下で、暗号資産の含み益に対する法人課税を適用除外とするサービスです。- 手数料無料・国内No.1※年率のステーキング当社が提供するステーキングサービスは、暗号資産を預けることで報酬を受け取れるサービスです。法人のお客さまもご利用可能で、手数料無料・国内No.1※の年率を誇り、イーサリアムやソラナなど厳選された銘柄に対応しています。※国内暗号資産交換業者の公表値比較、2025年9月30日当社調べ- 最短当日での口座開設法人代表者もしくは取引責任者の本人確認書類の提出のみで開設が可能です。履歴事項全部証明書や印鑑証明書等のご提出は必要がないため、お気軽にお申込みいただけます。- 「ゼロつみたて」サービス積立購入にかかるコスト（スプレッドおよび手数料）を完全にゼロとしたビットコイン積立投資サービスです。法人のお客さまもご利用可能で、長期的な資産形成において、購入コストを極限まで抑えた効率的な運用を実現します。

株式会社ビットポイントジャパン

SBIグループ傘下で暗号資産交換業を展開。法人・個人向けに、手数料無料の「ゼロつみたて」や国内No.1年率のステーキングサービスなど、革新的な資産形成サービスを提供中。

公式サイト：https://www.bitpoint.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/BITPointJP

株式会社リミックスポイント

東京証券取引所スタンダード市場上場（証券コード：3825）。ビットコインを中核に据えた財務戦略を推進し、電力・蓄電池等の実業との連携を通じた新しい企業価値創出を進めています。

公式サイト：https://www.remixpoint.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/remixpoint_x

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ビットポイントジャパン 広報窓口

info@bitpoint.co.jp

リミックスポイント 広報窓口

communication@remixpoint.co.jp

（株式会社ビットポイントジャパン）

【暗号資産取引に関するリスク説明】

暗号資産取引は、価格変動・流動性・システム・信用リスクなど、様々なリスクが存在しますので、取引の特徴、仕組み及びリスクについて、十分にご理解いただいたうえで、自己の責任とご判断によりお取引ください。詳しくは当社提供の約款、説明書などをご覧ください。

【暗号資産に関する留意事項】

当社が取り扱う暗号資産は、当社自身が資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。

金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。

暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。

暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

《暗号資産を利用する際の一般的な注意点》

暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

当社の提示する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）があり、その差額がお客様の取引コストとなります。

暗号資産の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

その他の重要事項及び取引内容、手数料等につきましては、「取引約款」「暗号資産現物取引に関する説明書」をご確認ください。

商号等 ：株式会社ビットポイントジャパン

暗号資産交換業 ：関東財務局長 第00009号

加入協会 ：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会