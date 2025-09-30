¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥àー¥Ç¥£ー¥º¤¬SeABank¤Î¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±¡ÖBa3¡×¤ò³ÎÇ§
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤ - Media OutReach Newswire - 2025Ç¯9·î26Æü - À¤³¦¤Î»°Âç¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥àー¥Ç¥£ー¥º¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¾¦¶È¶ä¹Ô¡ÊSeABank¡Ë¤Î2025Ç¯¤Î¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£SeABank¤Ï¡ÖBa3¡×¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤¡Ö°ÂÄêÅª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÎSeABank¤ÎTCEÈæÎ¨¤Ï12.1%¤Ç¡¢Æ±¤¸³ÊÉÕ¤±¤Î¶ä¹Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñ»º¤Î¼Á¤â³µ¤Í°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢¡ÊNPL¡ËÈæÎ¨¤Ï2%Ì¤Ëþ¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥àー¥Ç¥£ー¥º¤Ï¡¢Åö¹Ô¤Î»ñ»º¤Î¼Á¤Î´ÉÍý¤Î½½Ê¬¤Ê¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å12～18¤«·î¤Î¿·µ¬±äÂÚÎ¨¤¬Äã¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SeABank¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¼ý±×À¤¬¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢SeABank¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÀÆð¤Ë»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥àー¥Ç¥£ー¥º¤Ï¡¢SeABank¤Î¡ÖBa3¡×¤Î¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±¤È¡Ö°ÂÄêÅª¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤Ç°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢SeABank¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¡¢·ø¸Ç¤ÊºâÌ³´ðÈ×¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÀïÎ¬¤¬À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¹Ô¤ÎÉ¾È½¤â°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ï¡¢SeABank¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ±´Ö¾¦¶È¶ä¹Ô¤Î¹ñºÝ·ÐºÑ¤Ø¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
SeABank¤Ç¤Ï¡¢ºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤Î¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ»Ù±ç¡¢¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ä¥°¥êー¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿ä¿Ê¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤»ö¶È¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤·¡¢·Á¤¢¤ë¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¤ÎSeABank¤ÎÁí»ñ»º¤Ï379Ãû¥Ù¥È¥Ê¥à¥É¥ó¡ÊÌó144²¯ÊÆ¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à´ë¶È¤ä¹ñÆâ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¹Ô¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¶þ»Ø¤Î¾¦¶È¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
